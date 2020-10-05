Дімопулос викликала Мейхер на дуель в шоу "Танці з зірками"
Під час шостого випуску шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос запросила Надію Мейхер влаштувати дуель в пасодоблі наступного ефіру.
Про це екссолістка "ВІА Гри" заявила після свого виступу з партнером Максимом Леоновим. Пара станцювала ча-ча-ча під пісню Гайтани "Самотня боса" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Незважаючи на те, що ми конкуренти в цьому шоу, тому що кожного тижня вилітає один учасник, у мене з'явилася шалена думка. Надіє, наступного ефіру я запрошую тебе станцювати зі мною пасодобль вперше в цьому шоу. Один на один", – сказала Дімопулос.
Мейхер прийняла виклик від співачки, тому екссолістки "ВІА Гри" продемонструють спільний пасодобль в сьомому випуску.
Танці з зірками: дивитися повністю шостий ефір
Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами шостого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник та Олена Шоптенко, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Детальніше про те, як пройшов шостий ефір читайте за посиланням.