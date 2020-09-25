Дімопулос відверто розповіла про конфлікти у "ВІА Грі"

Учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос розповіла про конфлікти між учасницями гурту "ВІА Гри".

Співачка пробула в музичному колективі близько року і в YouTube-програмі "Слава+" зізналася, що між жінками ніколи не було дружби. Продюсер гурту Костянтин Меладзе раніше розповідав артистці, що такі стосунки між учасницями склалися ще з початку створення тріо (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ті, хто був довго у "ВІА Грі", не сприймали новачків. Я тепла східна людина, тому для мене це було дискомфортно. А комусь було нормально", – відзначила Дімопулос.

Дімопулос розповіла, що між артистками "ВІА Гри" не було дружби. glamurchik.tochka.net

Також ведучий програми згадав і про конфлікт Санти з ексучасницею гурту Анною Сєдоковою. У 2013 році в ЗМІ поширювали інформацію, що Дімопулос зруйнувала шлюб співачки з Максимом Чернявським. Проте учасниця "Танців з зірками" пояснила, що тоді причин для скандалу не було, адже вона не зустрічалася з її чоловіком.

"Мені здається, що Аня живе в якомусь своєму світі. Це була дуже дивна ситуація. Я досі не зрозуміла, чому в неї був негатив до мене", – додала Дімопулос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта Дімопулос розповіла, як бізнесмен Ігор Кучеренко зробив їй пропозицію. Співачка зізналася, що до шлюбу вони зі старшим на 18 років коханим кілька разів припиняли стосунки.