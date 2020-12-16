Дімопулос – у відповідь Саніній на звинувачення в лицемірстві: в шоу-бізнесі немає місця щирості

Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос прокоментувала слова фіналістки проєкту Юлії Саніної, яка назвала її вчинок з передачею кубка – лицемірним та принизливим.

Так, артистка заявила, що робила все від чистого серця й з важливим посилом: нагороди – це не головне. Однак, на її думку, в шоу-бізнесі немає місця щирості, тому багато хто сприймає добрі справи як підступ. Про це Дімопулос повідомила на особистій сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання шанувальників про проєкт.

"Кожен бачить світ через свою призму. У шоу-бізнесі немає місця щирості та людяності, тому все в оборонній позиції й все сприймається як підступ. У цьому проєкті я згадала, за що не люблю сферу шоу-бізнесу і чому я там чужа. Я живу серцем і все говорю та роблю від серця. Більшість людей зрозуміли мій посил. Нагороди – не головне, кубок – не головне, перемоги – не головне. Людяність, ставлення, доброта, внутрішній світ, емпатія, щедрість і любов – ось саме важливе в цьому світі та в кожному з нас", – написала Санта.

Макс Леонов і Санта Дімопулос, Юлія Саніна та Дмитро Жук tsn.ua

На питання іншого фаната, віддала б вона кубок перемоги Юлії Саніній зараз, Санта відповіла, що немає сенсу про це вже думати. Вона пояснила, що ні про що не шкодує, бо "все зроблено з добром, відкритим серцем і з красивого стану свідомості" і це, на її думку, правильно.

Instagram Санти Дімопулос

Instagram Санти Дімопулос

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