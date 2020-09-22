Дімопулос прокоментувала свій емоційний виступ на "Танцях з зірками"

Українська співачка, ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос прокоментувала свій емоційний виступ під час четвертого прямого ефіру "Танців з зірками".

Так, у студії "Сніданку з 1+1" артистка заявила, що номер був для неї дуже складним, адже вона не звикла показувати іншим, що відбувається у неї на душі. Зазначимо, що свій виступ зірка присвятила батькові, який помер від раку легенів у 2004 році (щоб подивитися відео виступу Санти Дімопулос, доскрольте новину до кінця).

"Цей виступ був для мене емоційно дуже складним, я не з тих людей, які звикли показувати іншим, що відбувається в душі. Я завжди намагаюся бути, виглядати сильною. А в ефірі відбувся переломний для мене момент, за який я дуже вдячна. Мій виступ – це вдячність татові за все, а ще прийняття емоцій тієї маленької дівчинки", – зізналася Санта.

Санта Дімопулос виконала зворушливий контемп на "Танцях з зірками" (Instagram Танці з зірками)

Співачка також зізналася, що батько навчив її головному – завжди бути чесною стосовно себе та інших. Саме за таким принципом вона і будує своє життя.

Санта Дімопулос виконала зворушливий контемп на "Танцях з зірками" (Instagram Танці з зірками)

Нагадаємо, що четвертий ефір шоу "Танці з зірками" запам'ятався глядачам відвертими особистими історіями учасників та чуттєвими виступами, серед яких одним з найемоційніших став номер пари Санти Дімопулос та Макса Леонова в стилі контемпорарі. Співачка розповіла про болючу втрату – смерть близької людини. Зірка прийшла на проєкт, щоб втілити свою дитячу мрію та мрію її батька – танцювати.

До речі, за результатами оцінок суддів у четвертому випуску шоу пара Санти Дімопулос та Макса Леонова отримала 39 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер та її партнер Кирило Васюк вразили пристрасним танго. Своїм виступом пара заслужила похвалу та рекордні 40 балів від суддів.