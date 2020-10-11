Дімопулос і Мейхер здивували глядачів поцілунком під час спільного виступу. Відео

Під час сьомого ефіру шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець.

Нагадаємо, під час сьомого випуску Санта запропонувала Надії вийти разом на паркет. Співачка прийняла виклик конкурентки. Для свого спільного виступу знаменитості обрали пасодобль (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наприкінці виступу учасниці поцілувалися, чим викликали здивування в глядачів і суддів. Слід відзначити, що за правилами шоу журі не оцінювали їхній танець у балах.

Дімопулос і Мейхер поцілувалися під час танцю. Скриншот

На YouTube-каналі "Танців з зірками" під відео виступу користувачі в коментарях відзначали, що це був найемоційніший момент за весь четвертий сезон шоу. Проте не всі оцінили поцілунок жінок.

"Це було щось. Пристрасть, палкий внутрішній вогонь, емоційність. Хоч і для мене поцілунок в кінці видався зайвим", "Як на мене, Санта краще станцювала", "Мейхер поза конкуренцією. Сексуальна, пластична, гнучка", – написали в коментарях.

У мережі в захваті від виступу учасниць. Скриншот

Користувачі засипали компліментами учасниць. Скриншот

Надія Мейхер vs Санта Дімопулос – Пасадобль: дивитися виступ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами шостого випуску "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник та Олена Шоптенко, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Детальніше про те, як пройшов шостий ефір читайте за посиланням.