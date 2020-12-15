Дімопулос, Джамала і Саніна: українські зірки, які взяли відпустку перед локдауном

Санта Дімопулос, Джамала, Юлія Саніна та інші знаменитості вирішили відпочити перед новорічними корпоративами і полетіли у відпустку, незважаючи на пандемію й обмеження в поїздках за кордон.

Фіналістки шоу "Танці з зірками" вирішили поніжитися в теплому морі після довгих виснажливих тренувань на паркеті, інші ж вирушили на "перезавантаження" перед новорічними святами і незліченними виступами. Хто яку країну вибрав для відпочинку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Переможниця головного танцювального шоу країни полетіла із сім'єю в Дубаї, ОАЕ. За словами співачки, переліт не був важким, вони з чоловіком здали два тести на коронавірус: один до від'їзду і один після прильоту. Також Дімопулос розповіла, що в готелі не наполягають на носінні масок, і відпочинок не відрізняється від того, що був до пандемії. Тільки замість шведського столу всі страви з меню їм доводиться замовляти окремо.

Солістка групи The Hardkiss вибрала для відпочинку сонячну країну Єгипет. З чоловіком і 5-річним сином вони розмістилися в готелі на березі Червоного моря, а вже звідти їздять на екскурсії. У своєму мікроблозі Саніна показала фото з верблюдами із сімейної поїздки на сафарі у пустелі.

Як і Юлія Саніна, Джамала вирушила із сім'єю в Єгипет, курортне місто на узбережжі Червоного моря Марса-Алам, де живуть морські корови і черепахи.

Цікаво, що на відпочинок вона поїхала не тільки зі своїми синами, а й зі своїм батьком Алімом Айяровічем Джамаладіновим.

Ніна і Тоня Матвієнко

Українська співачка Ніна Матвієнко з дочкою Тонею також вибрали для відпочинку Єгипет. Вони зустрілися у Червоного моря з іншими відомими українськими виконавцями, серед яких Джамала, Олександр Положинський, Іван Марунич та Анна Добриднєва.

Селфі з Джамалою в місті Марса-ель-Алам на своїй сторінці опублікувала ексучасниця гурту Пара Нормальних.

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