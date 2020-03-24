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24 березня • оновлено в 17:07
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Дим сигар, дівчата і гарячі танці: Джиган порушив карантин, влаштувавши вечірку

2.6т
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Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, показав, як розважається після повернення з США.

Артист закотив гучну вечірку з дівчатами, кальяном і алкоголем. Про це повідомили в Telegram-каналі "НеМалахов".

Дим сигар, дівчата і гарячі танці: Джиган порушив карантин, влаштувавши вечірку

"Джиган зовсім з котушок злетів. Другий день на карантині і покликав купу народу в гості. Дим, танці і таке інше. До речі, східна королева, якій Джига зізнається в любові на одному коліні - зовсім не Самойлова, а бразильська співачка Габі, учасниця четвертого "Голосу". Оксани на тусі немає, а ось дочки бігають вночі навколо батькових гостей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому интересна эта тупая обезьяна?
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Novakovska Nataliia
Novakovska Nataliia
На фига вы все время пишете про какого-то сумасшедшего?! Я его знать не знаю и не хочу. А те, кому он интересен, Обозреватель не читают.
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