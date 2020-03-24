Дим сигар, дівчата і гарячі танці: Джиган порушив карантин, влаштувавши вечірку

Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, показав, як розважається після повернення з США.

Артист закотив гучну вечірку з дівчатами, кальяном і алкоголем. Про це повідомили в Telegram-каналі "НеМалахов".

"Джиган зовсім з котушок злетів. Другий день на карантині і покликав купу народу в гості. Дим, танці і таке інше. До речі, східна королева, якій Джига зізнається в любові на одному коліні - зовсім не Самойлова, а бразильська співачка Габі, учасниця четвертого "Голосу". Оксани на тусі немає, а ось дочки бігають вночі навколо батькових гостей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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