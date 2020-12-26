Дікусар пояснив, чому досі повінчаний з ексдружиною Шоптенко

Український хореограф Дмитро Дікусар розповів, чому досі повінчаний з ексдружиною Оленою Шоптенко через чотири роки після розірвання цивільного шлюбу.

В інтерв'ю для програми Dorotye танцюрист зізнався, що не існує процесу "розвінчання". За словами хореографа, щоб отримати довідку для повторного вінчання, потрібно заплатити гроші в певні інстанції. Як повідомив Дікусар, зараз йому ця довідка не потрібна.

"Оскільки я зараз не одружений і не йду вінчатися, мені ця довідка не потрібна. Але якщо для моєї майбутньої дружини це буде принципово важливе питання, і вона захоче вінчатися, то мені доведеться піти, комусь дати ці гроші, і мені хтось дасть цей папірець", – пояснив хореограф.

Також Дікусар розповів, що він одружився з Шоптенко з тієї причини, що не вони планували розлучатися.

До слова, Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко були одружені 3 роки. Зіркова пара одружилася 2013 року. Також Дікусар був в цивільному шлюбі зі співачкою Іриною Білик. 2010 року пара розійшлася, зберігши хороші стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Слава Камінська прокоментувала чутки про роман з Дікусаром.