Дієтолог назвав головний осінній продукт для схуднення

Російський лікар-дієтолог Михайло Гінзбург порадив їсти страви на основі гарбуза, тому що він смачний, ситний та низькокалорійний.

Як розповів експерт в ефірі радіо Sputnik, цей продукт завдяки своїм властивостям дозволяє скинути зайву вагу, не порушуючи при цьому правил здорового харчування.

Гарбуз – ідеальний сезонний продукт для схуднення. kanalukraina.tv

Тим не менш Гінзбург попередив, що не варто вживати гарбуз кожного дня, адже в людини може виникнути дефіцит тваринного білка. Крім того, дієтолог відзначив, що гарбуз містить органічні кислоти, які подразнюють шлунок і підвищують апетит.

"І головний момент. Як тільки ти цю дієту припиниш, то вага піде вгору", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-тренер Аарон Браун порадив ситно їсти зранку, щоб контролювати свій апетит, і назвав три варіанти сніданків для зниження ваги.