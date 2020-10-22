Кароль, Каменських, Адель та інші: яких дієт дотримуються зірки для ідеальної фігури

Щоб виглядати якнайкраще на публіці, зірки часто вдаються до експериментів з дієтами. Проте завдяки силі волі селебрітіз все ж відшукали перевірені методи, за допомогою яких змогли отримати ідеальну фігуру.

Деякі знаменитості виключають зі свого раціону певні продукти, а хтось бачить результат через правильно налаштований режим. Тому OBOZREVATEL вирішив розповісти про дієти зірок, які допомогли їм схуднути.

Анна Трінчер

Зірка серіалу "Школа" вирішила схуднути через появу зайвих кілограм після перебування у довгих стосунках. Тому дівчина вирішила спробувати кетодієту та інтервальне голодування. Через місяць експерименту вона поступово почала снідати не о 8:10, а о 14:00-16:00.

Згодом дівчина відмовилася від кетодієти, але продовжила обмежувати себе у споживання борошняного та солодкого. Також співачка займалася під час карантину спортом тричі на тиждень. Таким чином знаменитість скинула 7 кілограм.

Анна Трінчер. 24 Канал

Настя Каменських

Співачка з народження схильна до повноти, тому притримується суворого режиму харчування і постійно займається спортом. Зірка зізналася, що ніколи не пропускає сніданок, адже він дає енергію на весь день. Також вона ніколи не їсть під час перегляду фільму чи серіалу або під час читання.

"Я взагалі не беру телефон в руки, поки їм. У моєму будинку немає вазочок з цукерками або печивом. Тільки фрукти, ягоди та горіхи. П'ю багато води. Лягаю спати вчасно. Недосипання – це стрес для організму", – розповідала раніше Каменських.

Каменських до та після схуднення. Politeka

Alyona Alyona

Реперка раніше вже намагалася стежити за своїм харчуванням, проте через незнання тільки зробила гірше для свого організму. Тому Олена Савраненко радить звернутися до лікаря перед початком дієти. Тепер виконавиця їсть строго тричі на день, прокидається о 6:00, а лягає не пізніше 23:00. Таким чином за півтора місяці вона скинула 10 кг.

"Фрукти замінилися овочами, білок став вареним або на грилі, крупи тільки з низьким глікемічним індексом, і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів або солодощів, обов'язково оливкова і лляна олія. А ще – ніяких перекусів, тому що вони піднімають цукор у крові", – поділилася раніше зірка.

Олена Савраненко до та після схуднення. Апостроф

Тіна Кароль

Популярна українська співачка раніше радила "клин клином вибивати". Артистка зізналася, що схудла, коли почала вживати більше корисних жирів. Так, Кароль дозволяє собі з'їсти масло, сир, сосиски, сало, але обмежує себе у споживанні вуглеводів.

"Овочів я вживаю дуже мало. Почитайте про такий термін як "кетоз". Необхідно привести в нього свій організм. Це нова технологія, яку від нас чомусь приховують", – розповідала шанувальникам співачка.

Тіна Кароль. Cosmopolitan

Анфіса Чехова

Російська телеведуча часто комплексувала через свою фігуру. Тому знаменитість перестала вживати цукор, продукти з дріжджами, смажене та жирне. Вона також поступово відмовилася від м'яса, тому що, на її думку, воно робить жінку агресивною.

"Тепер я не змушую себе їсти якісь продукти, просто не хочу, свідомо їх розлюбила. І роблю так не тому, що маю силу волі (її я натренувала ще в дитинстві дієтами), а тільки через хороше ставлення до себе", – відзначала колись Чехова.

Чехова до та після схуднення. sangistil.ru

Алла Пугачова

Співачка дотримувалася дієти без солі заради ідеальної фігури. Крім того, Примадонна перестала їсти на ніч та прибрала зі свого раціону хліб. Проте вона стала частіше їсти легкі овочеві супи, запечену у фользі рибу та гречку.

Ще один секрет схуднення – це правильний режим дня. Лікарі порадили Пугачовій лягати спати до 23:00. Завдяки цьому в неї налагодився обмін речовин, а апетит помітно знизився.

Пугачова до та після схуднення. ВладТайм

Адель

За останні декілька років співачка схудла на 45 кілограм. Сама артистка не розкриває свій секрет схуднення, але її близькі розповідали, що цьому посприяла фітнес-тренер Каміла Гудіс. Проте 90% успіху – це була спеціальна дієта.

Так, Адель максимально скоротила споживання цукру, а також дотримувала сіртфуд-дієти. Ця система харчування вже стала фаворитом серед зірок. Вона позиціонується як антиейджингова експрес-програма, яка виведе організм на пік своєї форми.

Адель до та після схуднення. Апостроф

Кім Кардаш'ян

Американська модель раніше сиділа на монодієті. Тобто зірка виключила зі свого раціону будь-яку їжу, окрім одного-єдиного продукту, наприклад, гречка, кефір або шоколад.

Однак лікарі не рекомендують сидіти на схожій дієті. Фахівці відзначають, що під час такого харчування відсутня збалансованість, тому може виникнути синдром подразненого кишечника, а також закрепи.

Кардаш'ян схудла. Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розповіли про дивні дієти, за допомогою яких худнули люди в різні епохи. Деякі з них були досить незвичайними і небезпечними. Серед них – нікотинова жувальна і "сонна" дієти.