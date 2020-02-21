У Росії влаштували істерику через концерт Ліндеманна

У Новосибірську помічник депутата Роман Котик попросив мера міста Анатолія Локтя скасувати концерт соліста гурту "Rammstein" Тіля Ліндеманна.

Котик звинуватив Ліндеманна в пропаганді насильства і розпусти, пише Telegram-канал "Борус".

"Новосибірець просить заборонити концерт Тіля Ліндеманна з Rammstein під приводом, що лідер гурту співає собі не зрозумій що в 75-річний ювілей перемоги над Німеччиною, а Тілль – німець! Логіка приблизно як "дід служив в SS, а у внука Mercedes!", - пише Telegram-канал.

"Напередодні святкування 75-річчя Великої Перемоги, німецький вокаліст планує організувати чергову оргію в нашому місті. Я звичайно не релігійний фанат і не можу назвати себе закоренілим консерватором, але абсолютно впевнений, що подібного роду заходи це знущання над пам'яттю людей. які воювали з фашистською Німеччиною", - пише Котик.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний рок-артист, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн зняв порнокліп на пісню Till the End, в якому взяли участь росіянки.

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