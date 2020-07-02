Діані Гурцкій – 42: що відомо про її хворобу і чи бачить співачка насправді

У четвер, 2 липня відома російська співачка грузинського походження Діана Гурцкая відзначає своє 42-річчя.

Сценічний образ Гурцкої у багатьох асоціюється з чорними окулярами, які приховують її дефект зору. Зірка постійно ховає обличчя за аксесуаром і намагається не зачіпати цю тему в інтерв'ю. OBOZREVATEL вирішив розповісти що відомо про проблеми із зором у виконавиці і чому багато шанувальників вважають, що це просто частина образу.

Гурцкая з синами Instagram Діани Гурцкої

Хвороба Діани Гурцкої: що відомо

Гурцкая на зорі своєї кар'єри розповідала, що народилася незрячою. Причиною могли бути важкі пологи – тим більше, що у її матері вони були четвертими за рахунком (співачка була наймолодшою дитиною в сім'ї).

Батьки Діани не відразу зрозуміли, що їхня молодша дочка народилася сліпою. Забили на сполох, коли дівчинка сильно впала з ліжка. У матері з'явилися підозри, які підтвердили лікарі.

Гурцкая відзначає день народження Instagram Діани Гурцкой

Коли дівчинці було кілька місяців, їх сім'ї повідомили, що їхня дочка більше ніколи не зможе бачити – у неї повністю атрофовані м'язи очей. На виховання дівчинки діагноз ніяк не вплинув. Вона так само ходила в школу, правда, корекційну і розвивалася як звичайна, здорова дитина.

"Я росла звичайною дитиною – так само бігала, падала, пустувала. Мене ніколи не шкодували, хоча всі опікали", – згадує співачка.

Як незряча дівчинка стала впізнаваною співачкою

З самого дитинства, коли Гурцку долала туга, вона починала співати. Це було її улюблене заняття з ранніх років – ще не навчившись добре розмовляти, Діана вже запам'ятовувала мелодії і звуки навколишнього світу, а потім намагалася їх відтворити.

Діані Гурцкій – 42 Instagram Діани Гурцкої

Мама помітила творчі здібності дочки, тому підтримала в прагненні отримати ще й музичну освіту. У 8 років Діана почала займатися з педагогом по вокалу, а через пару місяців захотіла навчитися грати на фортепіано.В музичній школі було набагато важче ніж в школі для незрячих – дівчинці доводилося вчитися нарівні з усіма, покладаючись тільки на власну пам'ять і тонкий слух. Тяга до музики привела Діану на російську естраду.

Продюсером співачки є її брат – Роберт. Він завжди стоїть горою за молодшу сестру, особливо коли питання стосується її особливості.

Діана Гурцкая може частково бачити: звідки з'явилися чутки

Уже прославившись Діана відправляється на лікування в Уфу до відомого лікаря Ернста Мулдашева. Він виділив у своїй лікарні для співачки кращу палату і провів операцію абсолютно безкоштовно. За словами Ернста, операція пройшла успішно і він домігся тих результатів, які запланував. Повернути зір в повному обсязі Діані не було можливим, а ось частково повернути зорові здібності – так.

Сама ж співачка повідомляла, що операція не подіяла, вона ще рік відчувала себе погано і відновлювалася. Можливості бачити вона так і не отримала.

Нещодавно Діана Гурцкая взяла участь у фотосесії відомого тбіліського фотографа, для якого позувала без темних окулярів. Правда, очей співачки на знімку все одно не видно, їх закриває прикраса, виконана у східному стилі.

Гурцкая без окулярів: як виглядає Instagram Роберта Гурцкого

Крім захоплення, фотознімок викликав хвилю хейту на адресу артистки. Аудиторія розділилася на дві частини: одні розхвалили образ співачки і креативний підхід до знімка, інші ж масово писали в коментарях, що на фото не Гурцкая. Мовляв, вона не настільки красива, як дівчина на знімку. Знайшлися й ті, хто викрив співачку в брехні про сліпоту. Фоловери Роберта буквально вимагали, щоб він визнав, що його сестра не сліпа, а не показує свої очі через те, що вони виглядають не кращим чином.

Сумніватися в діагнозі співачки також змушує той факт, що артистку нерідко можна побачити на прем'єрних показах фільмів в кінотеатрі "Жовтень". Свою любов до кінотеатрів Діана пояснює тим, що їй подобається слухати фільми, вона добре розрізняє і запам'ятовує голоси, проте багатьом шанувальникам і це здається підозрілим.

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