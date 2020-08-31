Діана загинула 23 роки тому: якими були останні дні принцеси. Фото

Принцеса Уельська Діана загинула рівно 23 роки тому, о 4.00 ранку 31 серпня 1997 року. Травми, отримані нею у фатальний аварії, були несумісні з життям.

Діана була свого часу однією з найпопулярніших жінок світу, її називали "королевою людських сердець". Тому загибель матері принців Вільяма та Гаррі стала потрясінням не лише для королівської сім'ї та Британії, але й для всього світу. До річниці смерті принцеси OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими були останні дні життя Леді Ді.

Останні дні свого життя принцеса Діана провела зі своїм коханим – ним був кінопродюсер і син єгипетського мільярдера Доді аль-Файєд. Разом вони відпочивали на яхті Аль-Файєда на півдні Франції, після чого прилетіли до Парижа й зупинилися в готелі "Рітц", що належав батькові Аль-Файєда.

Діана і Доді аль-Файєд на відпочинку Instagram / historic_imagery

Діана і Доді аль-Файєд на яхті Instagram / historic_imagery

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд Instagram / historic_imagery

У Парижі Діана планувала затриматися на один день – 31 серпня вона хотіла вирушити до Лондона. Її сини, 15-річний Вільям і 12-річний Гаррі, в цей час були з батьком принцом Чарльзом у королівській резиденції в замку Балморал в Шотландії, де зазвичай відпочиває влітку королева Єлизавета II.

Востаннє з дітьми Діана поговорила за кілька годин до своєї загибелі – вона зателефонувала їм між 16.30 і 17.40.

Діана і Доді аль-Файєд відпочинку на півдні Франції Instagram / historic_imagery

Діана і Доді аль-Файєд відпочинку на яхті Instagram / historic_imagery

Принцеса Діана і її коханий Доді аль-Файєд на яхті Instagram / historic_imagery

"Якби я знав, що говорю з мамою в останній раз, речі, які я міг би їй сказати... Зараз, озираючись назад, це надзвичайно важко", – розповів принц Гаррі в документальному фільмі "Діана, наша мати: її життя і спадщина ".

А принц Вільям зізнався: "Якби я знав про те, що трапиться, не був би таким недбалим. Той телефонний дзвінок міцно закарбувався в моїй голові". Так, Діана зателефонувала в той момент, коли діти грали. Тому вони з нетерпінням чекали закінчення розмови, щоб повернутися до своїх занять.

Діана з дітьми Instagram / historic_imagery

Пізно ввечері принцеса Діана і Доді аль-Файєд вечеряли в своєму розкішному номері – через папараці пара не зважилася спуститися в ресторан. Як говориться в книзі Крістофера Андерсена "День, коли Діана померла", принцеса Уельська замовила морський язик, омлет зі спаржею та грибами і овочеву темпуру.

Потім Діана і Аль-Файєд вийшли з номера, щоб на машині вирушити до паризької квартири Доді. Там вони збиралися переночувати.

Принцеса Діана 30 серпня 1997 прибула в аеропорт Парижа разом з Доді Аль Файєдом. Instagram / eugeniagaravani

Закоханих зафіксували відеокамери готелю, коли вони спускалися в ліфті. На кадрах видно, що Діана сміється над жартом коханого, а він обіймає її за талію.

О 00:25, через п'ять хвилин після того, як Діана і Аль-Файєд сіли в машину, Мерседес-Бенц S280 з закоханими на швидкості 193 км / год влетів у 13-ту бетонну колону тунелю Альма. Водій Анрі Пол і Доді аль-Файєд загинули одразу, охоронець Тревор Ріс-Джонс і Діана отримали серйозні травми.

Діана і аль-Файєд в ліфті готелю "Рітц" Instagram / royaltyeurope_kids_fashion_

Через дві години після аварії, о 4:00 ранку, Діана померла в лікарні Сальпетрієр.

Хоча довгий час в аварії звинувачували папараці, які переслідували автомобіль, 18-місячне судове розслідування встановило, що катастрофа сталася з вини водія, який втратив контроль над машиною на високій швидкості, оскільки був п'яний.

Принцеса Діана т її діти, Гаррі та Вільям Instagram / meghanmarklerussia

Принцеса Діана з дітьми Instagram / meghanmarklerussia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розкрилися найважливіші нюанси в загибелі принцеси Діани. Також повідомлялося, що принцеса Діана передбачила свою загибель в автокатастрофі.