Росіянка Діана Шуригіна, яка "прославилася" в мережі завдяки розповіді на телебаченні про нібито її згвалтування, разом із бойфрендом побувала в "ДНР".

Своїми враженнями пособниця окупантів поділилася в Instagram, знявши відео мало не зі сльозами від пережитого. У кадрі з'явився і її хлопець, який родом з окупованого Докучаєвська (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Не знаю, чи ви загубили нас чи ні, але вчора був просто пипець. Ми їхали на таксі з одного міста в інше місто. Вночі були якісь ями, прорвало відразу два колеса. В той момент мені кажуть, що... Я не знаю як це сказати. Кажуть: "Діано, в цьому місті комендантська година. Після 11 вечора нікуди ходити не можна". Я просто в шоці. Я не знала, що таке є. Денис, виявляється, мені в Москві говорив, що ми їдемо туди, де комендантська година і можуть після 11 вечора забрати на 15 діб. Звичайно ж , я його в Москві не слухала", – розповіла Шуригіна на камеру.

Шуригіна показала поїздку в "ДНР" Instagram Діани Шуригін

У відділення поліції вона не потрапила, мабуть, встигнувши дістатися до Донецька ще до комендантської години.

Наступного дня вона показала фото з місцевого "ДонМака" і похвалилася готуванням вдома. Захвату від "ДНР" Шуригіна не показала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, отримала орден у "ДНР".

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