Діана померла 23 роки тому: дивні обставини і версії загибелі принцеси Уельської

Принцеса Уельська Діана загинула рівно 23 роки тому, 31 серпня 1997 року автокатастрофі у Парижі. Від отриманих травм вона померла по дорозі в лікарню.

Її смерть стала однією з найгучніших в 90-і роки. Існує низка версій загибелі принцеси Діани, серед яких також навмисне вбивство. Детальніше про загадки навколо смерті улюблениці британців – в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, реальною причиною смерті Діани назвали приховану мікротравму. Тієї фатальної ночі медики, які прибули на місце аварії, швидко надали допомогу потерпілій – вона отримала кілька переломів і травму грудей. Діана після аварії навіть могла розмовляти і медикам здалося, що охоронець, який сидів на передньому сидінні, постраждав куди більше, тому в першу чергу потрібно оглянути його.

Фото з місця аварії rd.com

Зіграло роль і те, що медики, які приїхали до місця аварії, не впізнали принцесу Діану, адже інцидент трапився у Франції. Надавши їй першу необхідну допомогу, лікарі кинулися до охоронця. Ніхто не запідозрив, що у жінки відкрилася внутрішня кровотеча.

Цікаво, ця інформація тривалий час не розголошувалася, лише через кілька років судмедексперт Річард Шепард, який брав участь в розслідуванні справжніх причин смерті матері принців Вільяма і Чарльза, оприлюднив результати експертиз.

Також експерт раніше відзначав, Діана могла б вижити, якби була пристебнута – але в день аварії ременем безпеки не скористалися ні вона, ні її коханий, Доді аль-Файєд, який сидів поруч з нею на задньому сидінні, ні сам водій – Анрі Поль. Лише охоронець Доді Аль-Файєда, який сидів в передньому кріслі лімузина – Тревор Ріс-Джонс – пристебнувся в останній момент. Це його врятувало, хоча він отримав дуже серйозні травми. Коханий Діани і його водій загинули на місці.

Знімок, зроблений незадовго до аварії

Багато суперечок також виникало навколо того, чи був це нещасний випадок. За версією низки фахівців, які розслідували смерть Діани, а також за словами родичів загиблих, аварія не була випадковістю.

"Це не нещасний випадок. Все було підлаштовано. І це було вбивство", – заявив Мохаммед Аль-Файєд після того, як дізнався про смерть свого сина Доді і його коханої принцеси Діани.

Єгипетський мільярдер протягом майже п'ятнадцяти років уперто стояв на своїй версії, адже на його боці були факти – дивні, "незручні" для офіційного слідства, що плутали весь ланцюжок подій тієї ночі.

Фото з місця загибелі принцеси Діани rd.com

Багато років в смерті принцеси Діани звинувачували папараці – нібито водій автомобіля Анрі Поль перевищив швидкість і не впорався з керуванням, намагаючись піти від настирливого переслідування вуличних фотографів. Однак через кілька років після трагедії було проведено додаткове розслідування, яке показало: рівень алкоголю в крові водія Анрі Поля перевищував норму втричі, і після цього провина з фотографів була знята.

На сьогоднішній день існує багато різних теорій і причин "підлаштованої" смерті принцеси:

Діану вбив журналіст (він нібито працював на британську розвідку)

Ця підозра пов'язана з білим автомобілем Fiat Uno, сліди якого були виявлені криміналістами на місці зіткнення "Мерседеса", в якому знаходилася принцеса. За словами очевидців, "Фіат" в тунелі дійсно був, однак після аварії машина миттєво зникла з місця ДТП і в межах Парижа її вже не знайшли.

Підозра відразу ж впала на французького фотографа Джеймса Андонсона, який раніше фотографував пару на віллі Аль-Файєдів у Сен-Тропе і володів точно таким же білим автомобілем. Сам же Андонсон свою причетність до трагедії заперечував. За його словами, машиною він давно не користувався, та й не в тому стані вона була, щоб наздогнати і "підрізати" "Мерседес", которий мчав на швидкості майже 200 км/год.

Аварія організована спецслужбами

В оточенні Діани після її смерті говорили, що Леді Ді занадто багато знала, і занадто безвідповідально себе вела. Конспірології до сих пір не визначилися, чия саме розвідка – Великобританії, Франції або США – могла "подбати про усунення" принцеси Уельської. У тому, що в загибелі Діани винні спецагенти, прихильники цієї теорії не сумніваються. Цікаво, що весь день 31 серпня Діана і Доді каталися на іншій машині, проте ввечері техпрацівники раптово знайшли в автомобілі несправність і забрали його в ремонт.

Принцеса Діана померла 23 роки тому

Замість цього гостям Ritz надали інший "Мерседес", в якому теж були несправності – наприклад, не працювали ремені безпеки, і саме на тих сидіннях, де були Діана з коханцем.

Діана інсценувала свою смерть і зараз щасливо живе

Багато шанувальників принцеси вважають, що Діана і справді потрапила в аварію в ту фатальну ніч, але не померла. Її поранення нібито були сумісні з життям, і її вдалося врятувати.

Замість Діани поховали іншу жінку, а принцеса поїхала в США і живе там спокійно життям звичайної жінки, час від часу спілкуючись з синами.

Версія про принцесу, котра вижила, тримається на неоднозначних фактах, як, наприклад, той, що Діану ховали в зачиненій труні. Крім фотографій білявої жінки в зруйнованій після аварії машині немає ніяких посмертних знімків Діани.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, якими були останні дні життя принцеси Діани Уельської.