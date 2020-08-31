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Діана померла 23 роки тому: дивні обставини і версії загибелі принцеси Уельської

Діана Прохоренко
Діана Прохоренко
Люди
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Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року.

Принцеса Уельська Діана загинула рівно 23 роки тому, 31 серпня 1997 року автокатастрофі у Парижі. Від отриманих травм вона померла по дорозі в лікарню.

Її смерть стала однією з найгучніших в 90-і роки. Існує низка версій загибелі принцеси Діани, серед яких також навмисне вбивство. Детальніше про загадки навколо смерті улюблениці британців – в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, реальною причиною смерті Діани назвали приховану мікротравму. Тієї фатальної ночі медики, які прибули на місце аварії, швидко надали допомогу потерпілій – вона отримала кілька переломів і травму грудей. Діана після аварії навіть могла розмовляти і медикам здалося, що охоронець, який сидів на передньому сидінні, постраждав куди більше, тому в першу чергу потрібно оглянути його.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії rd.com

Зіграло роль і те, що медики, які приїхали до місця аварії, не впізнали принцесу Діану, адже інцидент трапився у Франції. Надавши їй першу необхідну допомогу, лікарі кинулися до охоронця. Ніхто не запідозрив, що у жінки відкрилася внутрішня кровотеча.

Цікаво, ця інформація тривалий час не розголошувалася, лише через кілька років судмедексперт Річард Шепард, який брав участь в розслідуванні справжніх причин смерті матері принців Вільяма і Чарльза, оприлюднив результати експертиз.

Також експерт раніше відзначав, Діана могла б вижити, якби була пристебнута – але в день аварії ременем безпеки не скористалися ні вона, ні її коханий, Доді аль-Файєд, який сидів поруч з нею на задньому сидінні, ні сам водій – Анрі Поль. Лише охоронець Доді Аль-Файєда, який сидів в передньому кріслі лімузина – Тревор Ріс-Джонс – пристебнувся в останній момент. Це його врятувало, хоча він отримав дуже серйозні травми. Коханий Діани і його водій загинули на місці.

Знімок, зроблений незадовго до аварії

Знімок, зроблений незадовго до аварії

Багато суперечок також виникало навколо того, чи був це нещасний випадок. За версією низки фахівців, які розслідували смерть Діани, а також за словами родичів загиблих, аварія не була випадковістю.

"Це не нещасний випадок. Все було підлаштовано. І це було вбивство", – заявив Мохаммед Аль-Файєд після того, як дізнався про смерть свого сина Доді і його коханої принцеси Діани.

Єгипетський мільярдер протягом майже п'ятнадцяти років уперто стояв на своїй версії, адже на його боці були факти – дивні, "незручні" для офіційного слідства, що плутали весь ланцюжок подій тієї ночі.

Фото з місця загибелі принцеси Діани

Фото з місця загибелі принцеси Діани rd.com

Багато років в смерті принцеси Діани звинувачували папараці – нібито водій автомобіля Анрі Поль перевищив швидкість і не впорався з керуванням, намагаючись піти від настирливого переслідування вуличних фотографів. Однак через кілька років після трагедії було проведено додаткове розслідування, яке показало: рівень алкоголю в крові водія Анрі Поля перевищував норму втричі, і після цього провина з фотографів була знята.

На сьогоднішній день існує багато різних теорій і причин "підлаштованої" смерті принцеси:

  • Діану вбив журналіст (він нібито працював на британську розвідку)

Ця підозра пов'язана з білим автомобілем Fiat Uno, сліди якого були виявлені криміналістами на місці зіткнення "Мерседеса", в якому знаходилася принцеса. За словами очевидців, "Фіат" в тунелі дійсно був, однак після аварії машина миттєво зникла з місця ДТП і в межах Парижа її вже не знайшли.

Підозра відразу ж впала на французького фотографа Джеймса Андонсона, який раніше фотографував пару на віллі Аль-Файєдів у Сен-Тропе і володів точно таким же білим автомобілем. Сам же Андонсон свою причетність до трагедії заперечував. За його словами, машиною він давно не користувався, та й не в тому стані вона була, щоб наздогнати і "підрізати" "Мерседес", которий мчав на швидкості майже 200 км/год.

  • Аварія організована спецслужбами

В оточенні Діани після її смерті говорили, що Леді Ді занадто багато знала, і занадто безвідповідально себе вела. Конспірології до сих пір не визначилися, чия саме розвідка – Великобританії, Франції або США – могла "подбати про усунення" принцеси Уельської. У тому, що в загибелі Діани винні спецагенти, прихильники цієї теорії не сумніваються. Цікаво, що весь день 31 серпня Діана і Доді каталися на іншій машині, проте ввечері техпрацівники раптово знайшли в автомобілі несправність і забрали його в ремонт.

Принцеса Діана померла 23 роки тому

Принцеса Діана померла 23 роки тому

Замість цього гостям Ritz надали інший "Мерседес", в якому теж були несправності – наприклад, не працювали ремені безпеки, і саме на тих сидіннях, де були Діана з коханцем.

  • Діана інсценувала свою смерть і зараз щасливо живе

Багато шанувальників принцеси вважають, що Діана і справді потрапила в аварію в ту фатальну ніч, але не померла. Її поранення нібито були сумісні з життям, і її вдалося врятувати.

Замість Діани поховали іншу жінку, а принцеса поїхала в США і живе там спокійно життям звичайної жінки, час від часу спілкуючись з синами.

Версія про принцесу, котра вижила, тримається на неоднозначних фактах, як, наприклад, той, що Діану ховали в зачиненій труні. Крім фотографій білявої жінки в зруйнованій після аварії машині немає ніяких посмертних знімків Діани.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, якими були останні дні життя принцеси Діани Уельської.

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