Діана Арбеніна виматюкалася на концерті і нарвалася на овації. Відео

Російська рок-співачка, солістка популярного гурту "Ночные Снайперы" Діана Арбеніна вилаялася матом зі сцени під час свого виступу в Москві. Публіка на лайку Арбеніної відповіла бурхливими оваціями. Момент потрапив на відео.

Артистка виступила на "ВТБ Арені" в Москві перед 14-тисячною аудиторією. Посеред виступу Арбеніна влаштувала скандал, оскільки механізм підйомної конструкції застряг, заважаючи музикантам переміщатися сценою. Ролик опублікували на YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

Діана Арбеніна Vse42

Співачка не соромилася в виразах, але попросила особливо вразливих заздалегідь заткнути вуха.

"Мене обламує ця х**ня, яка стоїть посередині. Я, с**а, терплю вже 40 хвилин! Прибрали швидко цю х**ню під сцену, б**дь, спиляли її! Що хочете, те й робіть! Це концерт не якоїсь незрозумілої групи, це мій концерт! Я – це знак якості", – вибухнула гнівом Арбеніна.

Також Діана пригрозила організаторам, що якщо вони не приберуть перешкоду на сцені – вона спуститься співати на танцпол. Відзначимо, що на концерті, судячи зі слів артистки, були присутні діти, яких привели батьки.

Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арбеніна потрапила в лікарню, покатавшись на лижах у Франції. Пізніше з'ясувалося, що рок-співачка перенесла серцевий напад.

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