Діалог прем'єра Британії з 8-річним хлопчиком про Санта-Клауса зворушив мережу

Прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону написав листа 8-річний хлопчик Монті. У ньому він запитав, чи зможе Санта-Клаус принести подарунки попри карантинний режим.

Прем'єр відповів малюкові й опублікував це на своїй сторінці у Twitter.

"Шановний пане Джонсон, мені 8 років, і я хотів би запитати, чи не думали ви і уряд про те, чи зможе Санта-Клаус приїхати цього року? Якщо ми залишимо антисептик поруч із печивом для нього, він зможе приїхати?" – написав у листі 8-річний Монті.

Лист 8-річного Монті прем'єр-міністру Борису Джонсону Twitter Джонсона

За словами Джонсона, він отримав багато таких листів, тому поговорив з експертами й може впевнено сказати, що Санта готує сани й розноситиме подарунки на Різдво.

"Я знаю, що мільйони дітей теж цікавляться цим питанням. Щоб упевнитися, я зателефонував на Північний полюс і можу сказати, що Санта-Клаус готовий і дуже жадає їхати, так само, як і Рудольф і всі інші олені", – зазначив британський прем'єр-міністр.

Відповідь Бориса Джонсона на лист 8-річного хлопчика Twitter Джонсона

У мережі користувачі зраділи з такої новини, а діалог прем'єра Британії з хлопчиком розчулив їх.

"Милі почуття, дякую, Борисе", "Обожнюю, Борис – молодець!", "Чудово, чи не так?" – написали в коментарях.

8-річний хлопчик написав листа прем'єр-міністру Борису Джонсону Скриншот

8-річний хлопчик написав листа прем'єр-міністру Борису Джонсону Скриншот

8-річний хлопчик написав листа прем'єр-міністру Борису Джонсону Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон. Але цьогоріч він був змушений зробити це онлайн.