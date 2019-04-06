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Децла посмертно визнали легендою: що відомо

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Російський репер Децл (Кирило Толмацький) посмертно був удостоєний звання "Хіп-хоп легенда" на церемонії вручення музичної премії "Жара Music Awards 2019".

Ця інформація за підсумками заходу опублікована на офіційному сайті, де уточнюється, що переможців обирали глядачі та журі, до складу якого входять артисти та продюсери.

Децл

Децл

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Нагороду за Децла отримав батько Олександр Толмацький і мати Ірина. Чоловік написав на своїй сторінці в Facebook, що син покійного музиканта не зміг прийти на церемонію.

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"Дуже шкода, що Тоні не прийшов отримати за Кирила цю нагороду. Любіть один одного. Прощайте друг друга! Не бійтеся діалогу навіть у найскладніших життєвих ситуаціях", – зазначив він.

Як повідомляє "Комсомольська правда", коли ведучі Максим Галкін та Регіна Тодоренко запросили батьків музиканта на сцену, весь зал встав. Ірина Толмацька відвернулася від сцени, стримуючи сльози. Такі ж емоції переповнювали присутніх, коли заговорив батько репера.

Децла посмертно визнали легендою: що відомо

"Знаєте, Бог це і є любов. Напевно, поет повинен померти, щоб бути визнаним. На жаль з нами немає нашого онука, Тоні. Сподіваюся він скоро з'явиться. Велике спасибі", – сказав він.

Децла посмертно визнали легендою: що відомо

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Децл помер у ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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Особа
Децл (Кирило Тлумацький)
Місце
Росія
Теги
музиканагорода
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