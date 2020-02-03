Бабуся досі не знає: як живе сім'я Децла за рік після його смерті

Російський репер Децл помер рік тому, 3 лютого 2019 року від зупинки серця після концерту в Іжевську. Йому було 35 років.
Про те, як живе сім'я Децла після його смерті, як перенесли трагедію його дружина, син і батьки, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Децл (Кирило Толмацький)
instagram.com/juzeppejostko
Так, Децл (Кирило Толмацький) був одружений з колишньою моделлю з Нижнього Новгорода Юлією Кисельовою. У 2005 році в подружжя народився син Антоній.
Зараз хлопчику 14 років. Раптова смерть батька стала важким випробуванням для нього. Він не тільки позбувся близької людини, а й був втягнутим у конфлікт за спадок репера.
Децл і його дружина Юлія Толмацька
instagram.com/juzeppejostko
Як відомо, дружина Децла Юлія Толмацька та його батько Олександр Толмацький не змогли поділити майно артиста. Через сильну сварку жінка навіть заборонила батькам Децла спілкуватися з їхнім єдиним онуком Антонієм.
Децл із сином
instagram.com/juzeppejostko
Децл із сім'єю
instagram.com/juzeppejostko
З цієї причини Олександр Толмацький запідозрив, що той може виявитися не рідним для нього, тому зараз вимагає провести ДНК-тест, щоб упевнитися в родинних зв'язках із Тоні.
За його словами, Юлія якось пішла від Кирила, а народжувала і зовсім на незрозумілій квартирі в Санкт-Петербурзі. Толмацький стверджує, що нібито в свідоцтво про народження хлопчика не вписаний батько.
Батько Децла Олександр Толмацький
facebook.com/alexandertolmatskiy
Зазначимо, сам Децл останні 15 років свого життя не підтримував зв'язків із рідним батьком після того, як той пішов із сім'ї. Антоній вперше побачив свого діда на церемонії прощання з репером. Вони почали спілкуватися, але за кілька тижнів вибухнув скандал – Юлія відмовилася контактувати з Олександром і заборонила робити це синові.
Батько Децла Олександр Толмацький
Кадр телеканалу "Росія 1"
Вона разом із сином з'їхала з квартири Децла. Тепер житлом розпоряджається мати музиканта Ірина Толмацька, яка вірить, що з часом невістка все ж захоче спілкуватися з батьками свого покійного коханого.
До речі, мама музиканта каже, що намагається впоратися зі смертю сина, заповнюючи порожнечу справами: випуском книги, колекцією одягу, проєктуванням пам'ятника Децлу.
Децл і його мама Ірина Толмацька
instagram.com/irinatolmatskaya
Вона зізналася, що бабуся Децла досі не знає, що онук помер: літня жінка погано чує і розуміє. "Хворобу Альцгеймера ніхто не скасовував. Мама досі не знає, що трапилося з її улюбленим онуком", – сказала вона виданню "Стархіт".
Мама Децла Ірина Толмацька
instagram.com/irinatolmatskaya
"Тоні з Юлею практично одразу переїхали, – каже Ірина Толмацька. – Ніхто їх не виганяв, чесне слово. Мені суто по-жіночому здається, що їй просто важко перебувати в цій квартирі. Ба більше, коли я приходжу туди, мені теж дуже важко. Але треба стежити за помешканням, перевіряти якісь банальні речі – світло, воду, чи не потік дах... Дім дуже старий, тому все треба контролювати".
Також жінка зізнається, що після трагедії їй допомогли вірні друзі, з якими вона дружить з 12 років. Ірина також іноді спілкується з колишнім чоловіком, батьком Децла, продюсером Олександром Толмацьким.
Децл
instagram.com/juzeppejostko
"Йому теж дуже важко. На відміну від мене, він не встиг багато чого сказати синові і, на жаль, вже ніколи не скаже. Моє спілкування з Олександром Яковичем відбувається рідко й тільки з ділових питань. У нього сім'я, двоє дітей, дружина, своє життя, але водночас він дуже важко все переживає. Ніщо людське йому не чуже", – сказала вона газеті "Собеседник".
Децл
instagram.com/juzeppejostko
Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі спалили могилу Децла (Кирила Толмацького) у Москві: причиною інциденту стала любов фанатів до виконавця.
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