Російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років: подробиці

Групі російських акторів заборонили в'їзд в Україну на 10 років за повторну спробу перетнути кордон.

Як повідомили у пресслужбі МВС України, всі іноземці є учасниками вистави "Ідеальний свідок".

Афіша вистави "Ідеальний свідок" Контрамарка

Під час спробі в'їзду учасники групи сказали, що у них немає підстав для заборони на в'їзд. Незабаром з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилася від в'їзду добровільно, їх усіх повернули в Молдову.

Однак через кілька годин група спробувала ще раз перетнути кордон, але вже через інший пункт пропуску.

"Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, напевно, сподіваючись, що їм все ж таки вдасться потрапити в іншу країну. Окремі іноземці чітко розуміли наявність заборони на в'їзд", – додали в МВС.

Їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Два актори, у яких уже була заборона на в'їзд, таким чином порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.

У МВС не стали називати імена акторів, проте у спектаклі беруть участь такі зірки кіно, як Олена Корікова, Ігор Ліванов і Петро Баршак.

Петро Баршак Скрін з відео

Олена Корікова Скрін з відео

Як повідомила "Українська правда", посилаючись на свої джерела, акторами, яким заборонили в'їзд на 10 років, були саме Баршак і Корікова. Зазначимо, що група акторів прямувала до Києва, де 6 лютого у них мав відбутися спектакль.

Читайте на OBOZREVATEL, кому ще з російських акторів заборонили в'їзд в Україну починаючи з 2020 року.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.