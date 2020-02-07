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8 лютого • оновлено в 08:04
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Російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років: подробиці

21.1т
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Групі російських акторів заборонили в'їзд в Україну на 10 років за повторну спробу перетнути кордон.

Як повідомили у пресслужбі МВС України, всі іноземці є учасниками вистави "Ідеальний свідок".

Афіша вистави "Ідеальний свідок"

Афіша вистави "Ідеальний свідок"

Контрамарка

Під час спробі в'їзду учасники групи сказали, що у них немає підстав для заборони на в'їзд. Незабаром з'ясувалося, що двоє з них незаконно відвідували Крим. Прикордонники відмовили їм у в'їзді терміном на три роки.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки, через що їх також не пропустили. Решта відмовилася від в'їзду добровільно, їх усіх повернули в Молдову.

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Однак через кілька годин група спробувала ще раз перетнути кордон, але вже через інший пункт пропуску.

"Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, напевно, сподіваючись, що їм все ж таки вдасться потрапити в іншу країну. Окремі іноземці чітко розуміли наявність заборони на в'їзд", – додали в МВС.

Їх знову зупинили, заборонивши в'їзд. Два актори, у яких уже була заборона на в'їзд, таким чином порушили ст. 203-1 Кодексу адміністративних правопорушень, за що на них наклали штраф. Крім цього, замість трьох років їм заборонили в'їзд на десять. Ще чотирьом росіянам заборонили в'їзд терміном на три роки.

У МВС не стали називати імена акторів, проте у спектаклі беруть участь такі зірки кіно, як Олена Корікова, Ігор Ліванов і Петро Баршак.

Петро Баршак

Петро Баршак

Скрін з відео

Олена Корікова

Олена Корікова

Скрін з відео

Як повідомила "Українська правда", посилаючись на свої джерела, акторами, яким заборонили в'їзд на 10 років, були саме Баршак і Корікова. Зазначимо, що група акторів прямувала до Києва, де 6 лютого у них мав відбутися спектакль.

Російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років: подробиці

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
Олена Корикова
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Фашисты совсем озверели.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Гнать к@цапов из Украины! К@цап это мерзкий,лживый скот!
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2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Alex Mak, "мають языка" все славяне, кроме хjхлов и белорусов. У остальных славян именно язык. У поляков, у словаков, чехов,болгар, русских - всех.
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Alex Mak
Alex Mak
Николаев Олег, хрюкають свині тому що мають язика.Любитель хрюкать, де ти бачив щоб свиня хрюкала немаючи язикика?
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Я давно говорил, говорю и буду говорить. Пора вводить визовый режим. И никаких проблем на границе не будет. Если не открыли визу в Украину, то и ехать бомжевать на КПП или в аэропорту уже ненужно.
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