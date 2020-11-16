Десять років по тому: найгучніші скандали Кейт Міддлтон і принца Вільяма

16 листопада 2010 року принц Вільям оголосив про заручини з Кейт Міддлтон. Сьогодні цій події – 10 років. Однак, сімейне життя королівського подружжя – це не тільки народження чудових дітей, світські раути і королівські обов'язки. Це також сварки, скандали і публічні "проколи".

Про "зради" принца Вільяма, порушення етикету на весіллі, сварку з Меган Маркл та інші скандали в родині герцогів Кембриджських розповідає OBOZREVATEL.

Скандал на весіллі

Перший скандал королівського подружжя прогримів одразу ж на весіллі. До події готувалися особливо ретельно, адже це було перше одруження за майже десять років! Положення посилювало й те, що принц Вільям постійно переносив весілля, сумніваючись у своїй готовності одружитися.

Однак, зірки зійшлися і 29 квітня 2011 року Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма, але довгоочікуване весілля затьмарило порушення етикету, яке мало не стало скандалом. Справа в тому, що майбутня герцогиня Кембриджська забула привітати королеву поклоном і реверансом.

Таке грубе порушення не минуло повз королеву, вона залишилася незадоволена тим, що сталося, тому всі наступні заходи принц Вільям і Кейт Міддлтон перебували під невсипущою увагою Єлизавети II. До речі, на весіллі відзначився і наречений – принц Вільям просив стати своїм свідком принца Гаррі, що неприйнятно.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма amomama.com

Ікона стилю в нескромних вбраннях

Кейт Міддлтон іще до весілля заслужила якщо не титул герцогині, то вже точно – принцеси глядацьких симпатій! Настільки англійцям подобалася проста зачіска і стриманий макіяж монаршої персони, а особливо завзяті шанувальники намагалися повторювати вдалі образи.

Однак, разом зі званням зразка елегантності, спочатку наряди Міддлтон викликали одночасно і захват, і сум'яття. Все тому, що любов до суконь, що розлітаються, зіграла з герцогинею злий жарт: неодноразово поділ розвивався на вітрі, відкриваючи те, що не потрібно. Один із таких курйозних випадків стався з Міддлтон під час візиту до Нью-Делі. Для відвідування монумента Ворота Індії герцогиня обрала білу сукню зі спідницею, що розлітається. Зрозуміло, що під час кожного пориву вітру поділ піднімався вгору, вганяючи в фарбу всіх присутніх.

Крім того, Міддлтон неодноразово критикували за надто глибоке декольте, за надто відверті розрізи на сукнях, але тим не менше – вона продовжує експериментувати.

Конфуз із сукнею Кейт Міддлтон www.girlscv.com

Оголені фото

Ось цей скандал був, мабуть, найгучнішим серед усіх, що траплялися в житті королівської родини. 2012 року Вільям і Кейт вирушили відпочивати на приватну віллу до Франції. Тут, у момент, коли чоловік і жінка засмагали біля басейну, журналістам вдалося зняти герцогиню топлес. Знімки облетіли весь світ, а в Букінгемському палаці викликали гучне обурення. Насампередерш, королівська сім'я заявила, що такі фото – це порушення особистого простору монаршої пари і подали в суд на видання.

Однак, після головна редакторка цього журналу всіляко заперечувала свою провину:

"Не варто драматизувати через ці фотографії. Реакція на них трохи не відповідає. Що читач може побачити на обкладинці нашого журналу? Молода пара, вони закохані, вони прекрасні. Вона – принцеса XXI століття. Вона виходить на балкон особняка топлес, як з'являються на пляжах південної Франції тисячі дівчат з усього світу. Її можна побачити з шосе, що проходить зовсім неподалік, за яким їздять сотні машин. Її видно навіть із вулиці", – заявила головна редакторка Лорен Пія.

Суд тривав шість років і в підсумку, французькому виданню довелося визнати, що знімки є втручанням в особисте життя. У Британії ці фото не поширювалися, оскільки там діє заборона на переслідування журналістами членів королівської сім'ї. Введено її було після смерті принцеси Діани, яка загинула частково з вини папарацці.

Кейт Міддлтон, скандальні фото з журналу photoofnude.com

Зради принца Вільяма

Буквально за два роки після весілля Кейт і Вільяма, громадськість заговорила про те, що королівський чоловік зраджує своїй дружині. У той час Кейт перебувала в декреті за сином – принцом Джорджем, тому всі королівські обов'язки були на плечах голови родини. Саме несподівана свобода, за чутками, оп'янила Вільяма. Правда, тоді ці плітки не знайшли підтвердження.

Але в 2017 в сім'ї розгорнулася справжня драма. Тоді принц Вільям полетів разом з друзями до Швейцарії, залишивши вагітну Кейт в Англії і проігнорувавши низку важливих заходів, на яких повинен бути присутнім. У процесі поїздки в компанії Вільяма розважалися дівчата. Найчастіше ЗМІ "ловили" принца разом з моделлю Софі Тейлор, яка нібито, відразу сподобалася британському спадкоємцю престолу.

Повернувшись зі Швейцарії, Вільям знову взявся виконувати свої обов'язки, в родині запанував мир, Кейт народила третю дитину, але тим не менш, Софі Тейлор британська преса все ще називає "розлучницею".

принц Вільям і Софі Тейлор www.obozrevatel.com

Сварка з Меган Маркл

Практично відразу після того, як принц Гаррі представив світу свою наречену – американську актрису Меган Маркл, в ЗМІ з'явилися відомості про те, що дві королівські невістки не ладнають між собою. Нібито, герцогиня Кембриджська не схвалила вибір принца Гаррі.

Хоча відомості про конфлікт неодноразово спростовували і навіть погрожували судом, в пресу раз у раз просочувалася інформація про напружені стосунки Кейт і Меган. Так, внаслідок конфлікту Маркл відмовилася жити в Кенсингтонському палаці, переїхавши разом з чоловіком у Фрогмор-котедж. Крім того, Різдво 2018 року брати вперше відзначали не разом, що тільки підігріло чутки про конфлікт. І хоча 26 грудня 2018 Кейт і Меган демонстрували на публіці доброзичливість і вели себе досить мило, все ж ЗМІ в це не повірили, вирішивши, що ця поведінка – просто данина пристойності.

Уже після народження Арчі Харрісона, герцоги Сассекські відмовилися далі виконувати королівські обов'язки, вийшли зі складу членів королівської сім'ї, залишивши лише титули герцогів. Після цього пара взагалі поїхала в США і живуть як приватні особи. Стрімке видалення пов'язують також з конфліктом, який виник між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, але хтозна, адже чутками земля повниться!

Кейт Міддлтон і Меган Маркл на Різдво www.allwomen.ru

І знову зрада: чому Кейт Міддлтон посварилася з найкращою подругою

Довгий час сім'я герцогів Кембриджських дружила з сім'єю маркізи Холмондлейской Роуз Ханбері. Раніше дві монарші родини часто проводили разом час, відвідували заходи і весілля, але незабаром дружба розвалилася.

У ЗМІ повідомили, що принц Вільям змінив Кейт Міддлтон з її подругою Роуз, при цьому, чоловік Міддлтон спробував все зам'яти, але у нього не вийшло – Кейт наполягла, щоб Роуз більше не з'являлася на заходах. Однак, цей скандал в Букінгемському палаці, так само як і всі інші, ніхто не коментує, а адвокати готуються подавати до суду. Вкотре.

Любовний трикутник в королівській родині super.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що плаття Кейт Міддлтон, в якому вона ходила пити пиво, визнали нарядом десятиліття.