"Дешеве марення": мережа розгромила Лободу через плагіат

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, звинуватили в плагіаті. Так, артистка опублікувала уривок зі свого кліпу, в якому вона танцює і роздягається.

На відео, яке Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона зняла з себе не тільки одяг, але і шкіру. Фоловери співачки заявили, що вона вкрала ідею у Роббі Вільямса.

"Жах", "Свєта, що за стриптиз?", "Заради грошей і слави люди готові на все. Куди котиться світ? Це ж будуть дивитися ваші діти", "Якось не вогонь цей кліп. Жах", "Роббі Вільямса не вистачає", "Що за дешеве марення?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода опублікувала серіювідвертих фото, на яких відображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики.

Шанувальників також розлютив пафос, з яким співачка представляє себе публіці. Їй нагадали про "зоряну хворобу" і корону, яка тисне.

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