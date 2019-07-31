"Дешева порнушка!" Кіркоров і Варнава вульгарно зганьбилися на вечірці

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров відзначився вульгарною витівкою з гумористкою і телеведучоюї Катериною Варнавою.
Співак і ведуча стали гостями на ювілеї композитора Ігоря Крутого, який проходив у Туреччині. 52-річний Кіркоров на особистій сторінці в Instagram опублікував розпусне відео з Варнавою з вечірки (щоб подивитися ролик, проскролльте новину до кінця).
На ньому Філіп розв'язно цілувався з 34-річною Варнавою, також зірки демонстрували непристойний жести.
Кіркоров і Варнава
Instagram @fkirkorov
На недвозначні рухи і натяки артистів користувачі мережі відреагували досить гнівно. Фоловери підкреслили, що артисти їх розчарували і порівняли їхню поведінку зі сценою "дешевого порно".
Кіркоров
Instagram @fkirkorov
"Це вже перебір. Не очікувала! Розпусно, тупо і не смішно..." – обурилися шанувальники.
"Фу! Як в дешевій порнушці. Потрібно поводити себе більш пристойно, ви ж дорослі люди", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня Ігор Крутой відсвяткував своє 65-річчя. З нагоди свята Крутий влаштував розкішну вечірку в елітному готелі Туреччини.
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