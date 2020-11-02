Деппа визнали винним у побитті Ембер Херд: актор програв перший суд

Високий суд Лондона відхилив позов американського актора Джонні Деппа у справі про наклеп проти британського таблоїда The Sun. Видання стверджувало, що артист бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами інсайдерів, в рішенні суду сказано, що опублікована таблоїдом інформація, в якій вони посилалися на свідчення Херд, відповідає дійсності. Суд також відмовився призначати компенсацію Деппу за нібито завдану його репутації шкоду.

Зазначається, що судовий розгляд пройшов в Лондоні влітку. Херд виступала на засіданнях як свідок з боку The Sun. Вона розповіла про 14 випадків, коли піддавалася фізичному й психологічному насильству з боку Деппа. Суд підтвердив 12 випадків насильства. Ще два звинувачення були відхилені.

Нагадаємо, Джонні Депп й Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціатором розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Саме його публікація, де стверджувалося, що Депп бив дружину, стала приводом для позову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Херд в сексі утрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси і гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Херд після її розриву з Джоні Деппом.