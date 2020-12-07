Депп, Пітт і Бекхем: найсексуальніші чоловіки світу за 20 років

Бред Пітт, Джонні Депп, Девід Бекхем та інші знаменитості отримали титул Найсексуальнішого чоловіка з нині живих за версією журналу People.

Американський журнал People щорічно публікує список найкрасивіших і найсексуальніших людей світу серед зірок світового шоу-бізнесу і спорту. OBOZREVATEL зібрав добірку головних красенів за останні 20 років, які здатні одним поглядом завоювати серце будь-якої жінки.

1. Бред Пітт, 2000.

Зараз красунчику вже 56 років, він розлучений і має шістьох дітей від Анджеліни Джолі (трьох вони усиновили). За плечима актора – безліч головних ролей, премія "Оскар" за фільм "12 років рабства" і за кращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді".

Бред Пітт. ertir.com

2. Джонні Депп, 2003 і 2009

Зірка "Піратів Карибського моря" двічі був обличчям журналу People. І це не дивно – його харизмі і яскравій зовнішністі можна тільки позаздрити. У нього теж є "Оскар" і безліч інших кінонагород. Та в останні роки кар'єра Деппа пішла на спад. Цьому посприяв скандал з екс-дружиною Ембер Герд.

Джонні Депп. thedailystar.net

3. Меттью Макконахі, 2005

Американський актор і режисер став відомим після фільмів "Час вбивати" і "Як позбутися хлопця за 10 днів". Чого тільки варта його акторська гра в серіалі "Справжній детектив" – багато дівчат люблять його саме за Макконахі.

Меттью Макконахі. sqope.ru

4. Метт Деймон, 2007

Акторові в жовтні 2020 року минуло вже 50 років. Популярність прийшла до нього незабаром після виходу "Розумники Уілл Хантінг", "Врятувати рядового Райана" і "Одинадцять друзів Оушена".

Метт Деймон. veggiepeople.org

5. Райан Рейнольдс 2010

Канадський актор прославився на весь світ завдяки ролям в романтичній комедії "Пропозиція", в ситкомі "Два хлопця, дівчина і піцерія", а також у фільмах "Просто друзі", "Король вечірок", "Жах Амітивилля", "Люди Ікс: Початок " та інших.

Райан Рейнольдс. Instagram Райана Рейнольдса

6. Ченнінг Татум, 2012

Актор здобув усесвітню популярність після виходу комедії "Мачо і ботан". Тоді ж, в 2012-му, Татум потрапив на обкладинку журналу People як найсексуальніший чоловік з нині живих.

Ченнінг Татум. Instagram Ченнінг Татум

7. Девід Бекхем, 2015

Серце відомого англійського футболіста зайнято вже понад 20 років. Обраницею Девіда стала Вікторія, з якої вони одружені з 1999 року. Однак, сімейний стан Бекхема не завадив йому в 2015 потрапити на обкладинку журналу і отримати гучний титул.

Девід Бекхем. Instagram Девіда Бекхема

8. Дуейн Джонсон, 2016

Дуейн Джонсон не просто так отримав прізвисько "Скеля". Його зріст становить 1,96 м, а обсяг м'язів змусить здригнутися будь-якого екранного лиходія. Однак, Джонсон не тільки працює актором, але і в WWE (компанії, яка проводить заходи з реслінгу), виступаючи на бренді Raw. З 2019 року серце Скелі зайнято. Актор одружився на Лорен Хашіан.

Дуейн Джонсон. Instagram Дуейна Джонсона

9. Ідріс Ельба, 2018

Британський актор кіно Ідріс Ельба найбільш відомий за фільмами "Одного разу в квітні", "Жнива", "Тор", "Прометей". Він, як і Дуейн Джонсон, на превеликий жаль прихильниць, одружився в минулому році.

Ідріс Ельба. pre-party.com.ua

10. Майкл Б. Джордан, 2020

Найсексуальнішим чоловіком 2020 року став протагоніст фільму "Чорна пантера". Цікаво, що журнал People віддав йому титул через його любов до аніме, шахів, риболовлі і схильності поливати піцу медом. Саме ці його пристрасті журі визнали найбільш сексуальними.

Майкл Б. Джордан. Instagram Майкла Б. Джордана

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