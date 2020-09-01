Депардьє про Путіна: журналісти думають, що він – чудовисько

Французький актор Жерар Депардьє, которий отримав в 2013 році російське громадянство, розповів про те, що не вважає президента РФ Володимира Путіна "чудовиськом", на відміну від журналістів.

Він зазначив, що вони час від часу зустрічаються з Путіним, спілкуються і багато сміються. Про це йшла мова в інтерв'ю телеканалу Canal+, пише "Газета. Ру".

"Я знаю, що журналісти думають, що Путін – чудовисько, але я ніколи не бачив перед собою чудовиська. Російський народ дуже щасливий. Гаразд, не можна так сказати, але де б я не був ... Звичайно, є якісь речі, які недопустимі. Але їх я не бачив", – висловився актор, додавши, що при цьому вважає Росію "тяжкою і складною" країною.

Жерар Депардьє і Володимир Путін Голос Америки

Також Депардьє наголосив, що саме Путін 7 років тому запропонував акторові переїхати в РФ і прислав за ним приватний літак.

"Одного разу мені зателефонував Путін і сказав "Жераре, приїзди. Він послав мені літак... Він дав мені паспорт. Я іноді зустрічаюся з ним, і ми багато з ним сміємося", – вказав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Жерар Депардьє отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка ділянку землі в селі Лапоровичі, недалеко від Мінська.