День захисту дітей 2018: зірки записали зворушливе відео

Відомі українці прочитали вірш Ліни Костенко до Дня захисту дітей.

Читання вірша "Мій перший вірш написаний в окопі" - частина великої ініціативи.

"Тисячі маленьких українців потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і вчитися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин і грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою", - розповіла ініціатор проекту Анюта Славська.

До проекту приєдналися народні артистки України Ніна Матвієнко, Марічка Бурмака, Наталя Бучинська, заслужена артистка Наталка Карпа, співачки Аня Добриднева, Міла Нітіч, ​​музикант і композитор Діля, група "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова, актор Віктор Андрієнко, культурний діяч Влада Литовченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки вітчизняного шоу-бізнесу також відзначають День захисту дітей 2018, активно показуючи шанувальникам фото своїх спадкоємців.