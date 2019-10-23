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23 жовтня • оновлено в 04:11
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"День возз'єднання?" Режисер параду Зеленського взяв у роботу улюбленицю Росії Лорак

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Український режисер Алан Бадоєв засвітився на зйомках зі співачкою Ані Лорак, яка проміняла батьківщину на Росію.

Відповідний кадр оприлюднено на сторінці артистки в Instagram, а на скандальну деталь звернув увагу український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

"Тут режисер параду на День незалежності Бадоєв, здається, готує новий парад. До Дня ЗСУ або до Дня злуки", – задався питанням Голобуцький.

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"День возз'єднання?" Режисер параду Зеленського взяв у роботу улюбленицю Росії Лорак

Що примітно, в описі до знімка на сторінці Лорак указано, що йдеться про майбутній вихід нового кліпу на пісню "Ми порушуємо". Бадоєв, судячи з усього, є режисером. Коли саме відбудеться прем'єра кліпу, поки невідомо. Лорак лише вказала, що "скоро".

Алан Бадоєв

Алан Бадоєв

instagram / alanbadoev

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бадоєва критикували за роботу над Парадом Незалежності в Києві, яку йому доручив виконати президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, військовий експерт Тарас Жовтенко стверджував, що режисерові варто було знімати рекламний промо-ролик про ЗСУ, а не керувати підготовкою "Ходи Гідності".

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Особи
Ані Лорак Алан Бадоєв Олексій Голобуцький
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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