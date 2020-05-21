День вишиванки 2020: українські зірки діляться яскравими фото в національному вбранні

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього року свято випало на 21 травня. На честь цього зірки з самого ранку вітають українців з Днем вишиванки.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити святкові фотографії знаменитостей у вишиванках, якими вони діляться на своїх сторінках в Instagram.

Однією з перших привітала з Днем вишиванки українців співачка Джамала. Артистка ще 20 травня опублікувала фото в стильній сукні-вишиванці.

"Коли їздиш світом, саме вишиванка – це твоє привітання без слів!", – написала співачка.

Джамала Instagram @ jamalajaaa

Джамала Instagram @ jamalajaaa

Серією фото у вишиванці поділилася й спортсменка Лілія Подкопаєва:

"Вишиванка – вишуканий символ України!"

Лілія Подкопаєва Instagram @ podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва Instagram @ podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва Instagram @ podkopayeva_official

Співачка Світлана Тарабарова з самого ранку опублікувала фото в стильній вишиванці.

Світлана Тарабарова Instagram @ tarabarova

Світлана Тарабарова Instagram @ tarabarova

Світлана Тарабарова Instagram @ tarabarova

Телеведуча Марічка Падалко продемонструвала свій стильний look: вишиванка й червона спідниця.

Телеведуча Надія Матвєєва захопила образом у блакитній сукні-вишиванці.

Надія Матвєєва Instagram @ nadezhda_matveeva_nadya

Надія Матвєєва Instagram @ nadezhda_matveeva_nadya

Перша леді Олена Зеленська поділилася фото з Володимиром Зеленським, на якому вони позують у вишиванках.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про маловідомі факти про українську вишиванку, які здивують.

Також до свята OBOZREVATEL опублікував оригінальні привітання з Днем вишиванки : в віршах, прозі, листівках і відео.