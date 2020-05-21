День вишиванки 2020: Google привітав українців яскравим дудлом

Анна Міхно люди 08:07, 21.05.2020 Оновлено: 08:12, 21.05.2020

День вишиванки відзначають в Україні в третій четвер травня. Цього року – це 21 травня. На честь цього Google представив святковий дудл, яким привітав українців зі святом.

Так, на головній сторінці пошукової системи з'явилося яскраве зображення.

Google створив святковий дудл до Дня вишиванки

Святковий дудл оформлений в красивих вишитих мотивах. На ньому дівчина тримає напис Google, а біля неї – птах і квіти. Після натискання на зображення Google переходить на сторінку з результатами пошуку за запитами "День вишиванки".

День вишиванки 2020
segodnya.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про маловідомі факти про українську вишиванку, які здивують.

Також до свята OBOZREVATEL опублікував оригінальні привітання з Днем вишиванки : у віршах, прозі, листівках і відео.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка "бандитом": той покликав президента "на розбірки"

У Харкові почалися репресії проти медиків швидкої, які підняли бунт через COVID-19

Рік президента Зеленського: "какая разніца", що людям нема чого їсти

Зеленський про кадрові питання: жодного кума не призначу!

"ЄС" назвала "плівки Порошенка і Байдена" російською провокацією