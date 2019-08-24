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День Незалежності: зірки, які найсильніше розчарували Україну в 2019 році

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24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Незважаючи на велич нашої держави, деякі зірки все ж віддали перевагу Росії, та навіть дозволяли собі не дуже приємні висловлювання.

OBOZREVATEL вирішив згадати, хто із знаменитостей світового шоубізу в 2019 році розчарував Україну своїми вчинками і словами.

Зірки, які розчарували Україну

Зірки, які розчарували Україну

ANNA MARIA

Одним з найскандальніших дуетів цього року в Україні стали сестри і музичний дует ANNA MARIA (Анна та Марія Опанасюк). Дівчата брали участь у Національному відборі на Євробачення-2019. Під час інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну відмовилися визнавати агресію Росії проти України та окупацію Криму.

Реакція користувачів на виступ ANNA MARIA в РФ

Реакція користувачів на виступ ANNA MARIA в РФ

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На цьому скандал навколо дівчат не завершився. Нещодавно стало відомо, що вони зібралися виступити на фестивалі "Нова Хвиля 2019", який пройде в Сочі. Рішення артисток поїхати до РФ викликало хвилю обурення в мережі.

Сергій Полунін

Полунін зустрівся з Путіним

Полунін зустрівся з Путіним

Скрін з відео

Ще одним розчаруванням для українців став танцюрист Сергій Полунін. У 2019 він неодноразово дозволяв собі висловлювання про те, як захоплюється президентом Росії Володимиром Путіним, встав на його захист. І навіть набив татуювання з обличчям російського лідера.

Тату Полуніна з Путіним

Тату Полуніна з Путіним

Instagram Полуніна

Також танцюрист закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації", і називав його "лідером всієї планети". Всі дії Полуніна викликали гнів українців, а сам він зізнавався, що це навіть приносить йому задоволення. А в серпні йому все ж вдалося зустрітися з об'єктом своїх мрій в анексованому Криму.

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MARUV

Виступ MARUV у Москві

Виступ MARUV у Москві

instagram.com/maruvofficial

Співачка Анна Корсун буквально "підірвала" українців на Національному відборі на Євробачення-2019. Але майже відразу спливла інформація, що вона є частою гостею російських заходів. Сама артистка неодноразово заявляла, що шоубіз має знаходиться поза політикою, а в своїх виступах в країні-агресорі не бачила нічого поганого.

Нещодавно MARUV опублікувала фото, захопившись Росією, і пообіцявши туди обов'язково повернутися, що викликало гнів прихильників з України. Чи варто відзначати, що її часті візити на фестивалі, де вона отримує бажані нагороди, постійно потрапляють під критику в мережі.

Дана Борисова

Дана Борисова оскандалилася після поїздки до Києва

Дана Борисова оскандалилася після поїздки до Києва

instagram / danaborisova_official

Російська ведуча Дана Борисова відвідала влітку 2019 року Україну і розпиналася, як їй подобається Київ і український менталітет. Нічого не віщувало біди, поки вона перебувала з візитом в нашій країні. Але виявилося, що вона порушувала законодавство – відвідувала анексований Крим.

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У зв'язку з цим СБУ заборонила Борисовій в'їзд з 25 липня. І тут понеслося! Не встигла Дана повернутися до Росії, як побігла давати інтерв'ю про те, як "страшно виявляється" в Україні. Вона зізналася, що при в'їзді в Україну збрехала прикордонникам щодо відвідин Криму. Після цього поплакалася, як її налякали люди з автоматами на кордоні, і що до київського готелю було страшно повертатися в останній день. Такого плювка українці вже не забудуть.

Наташа Корольова

Корольова на тусовці в Криму

Корольова на тусовці в Криму

Roksolana Today

Співачка вже давно живе і працює в Росії. І забули б про неї в Україні, якби артистка не давала про себе знати в соцмережах. У 2019 СБУ заборонила в'їзд Корольовій, через що та підняла справжній скандал.

У серпні співачка не стала особливо морочитися щодо проблем з українським законодавством і вирішила махнути до Криму, щоб уже напевно перекреслити хоч якісь відносини з українською аудиторією.

Наталія Орейро

Українські глядачі були серед шанувальників творчості Орейро, а серіал з її участю "Дикий ангел" в 90-х роках дивилися на всьому пострадянському просторі. Яке ж розчарування спіткало громадян нашої країни, коли уругвайська знаменитість пішла на "уклін" до президента Росії Володимира Путіна, попросивши у нього громадянство.

Наталія Орейро просила паспорт у Путіна

Наталія Орейро просила паспорт у Путіна

instagram / natalia_oreiro_world

Правда паспорт вона все ж отримала в Республіці Вірменія, що все одно залишило осад серед української аудиторії, адже вона говорила, що відчуває себе "майже росіянкою".

OBOZREVATEL також зібрав зворушливі привітання від українських зірок з державним святом.

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Тема
День Незалежності
Особи
ANNA MARIA Сергій Полунін MARUV Наталія Орейро дана Борисова
Місце
Україна
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bender bender
bender bender
ахаха!! шльондри і педики!це їхнє професійне-віддаватись.не соромно...
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЭТО ЗВЕЗДЫ УРОВНЯ «КАЛМОЧА»!!! ДРУГИХ ДАВАЙ, НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗД!!!
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Белый господин
Белый господин
Почему бан.деровская мра.зь считает себя "всей Украиной"? Это ведь человеческие очистки.
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