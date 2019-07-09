День народження Януковича: як він змінився за роки в Росії

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік в Росію, у вівторок, 9 липня, святкує свій день народження.

Йому виповнюється 69 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як екс-гарант змінився за роки на чужині.

Нещодавно Віктор Янукович з'явився на публіці під час прес-конференції в Москві. Зазначимо, що екс-глава держави помітно поправився і постарів за роки після переїзду в РФ.

Янукович на прес-конференції в 2019 році

Крім того, Янукович показався в окулярах і з самого початку прес-конференції читав свої заяви з листка.

Янукович на прес-конференції у 2019 році

Янукович на прес-конференції у 2019 році

Виктор Янукович втік з України в Росії 22 лютого 2014 року після багатомісячного протистояння на Майдані й загибелі десятків протестувальників.

У той же день Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень і призначення позачергових виборів президента України" на 25 травня 2014 року. На наступний день постановою парламенту обов'язки президента були покладені на главу ВР Олександра Турчинова.

12 січня 2015 року екс-гарант був оголошений в розшук Інтерполом. Але 6 лютого 2019 прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що Янукович був знятий з нього, "оскільки Інтерпол вважає, що це політичним переслідуванням".

Янукович на прес-конференції у 2018 році

Янукович на прес-конференції у 2018 році

24 січня 2019 року Янукович був визнаний винним у державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни, за що зараз засуджений на 13 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL склав для своїх читачів добірку найяскравіших курйозів Януковича, які стали невід'ємною частиною його "досьє".

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