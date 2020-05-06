День народження сина Маркл і принца Гаррі: як змінився Арчі за перший рік життя

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня 2019 року. Їх сина назвали Арчі Гаррісон Моунтбаттен-Вінсдор, а в скороченні Арчі.

OBOZREVATEL пропонує побачити, як змінилася дитина за рік.

instagram.com/sussexroyal

Арчі Гаррісон Моунтбаттен-Вінсдор народився 6 травня 2019 року. У той день, принц Гаррі відзначив, що його дитина з'явилася на світ здоровою.

"Я дуже радий повідомити, що рано вранці у нас з Меган народився маленький здоровий хлопчик. Мама і малюк почувають себе неймовірно добре. Це був найдивовижніший досвід, який я коли-небудь міг собі уявити. Ми обидва дуже схвильовані і так вдячні за любов і підтримку всім вам, це було дивно, і я просто хотів поділитися цим з усіма", – говорив Гаррі в День народження сина.

З королевою Єлизаветою II новонародженого Арчі познайомили 8 травня.

instagram.com/sussexroyal

Арчі, до складання Маркл і Гаррі королівських повноважень, був сьомим в черзі на британський престол. При народженні він отримав титул лорда Сассекського.

За інформацією видання Daily Mail, перший День народження сина Маркл і Гаррі відзначать без родичів. Така ситуація склалася через пандемію коронавірусу.

instagram.com/sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL: