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29 травня • оновлено в 04:48
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День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

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У п'ятницю, 29 травня, російському акторові Олександру Абдулову могло б виповнитися 67 років. Так, він помер 3 січня 2008 року від раку легенів.

Про те, як живе дружина та донька артиста після його смерті – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

Дружина Олександра Абдулова

Попри те, що вже пройшло дванадцять років з дня смерті Олександра Абдулова, його дружина Юлія не може змиритися з трагедією. Вона й досі не влаштувала особисте життя і повністю присвячує себе вихованню їхньої спільної доньки Євгенії.

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті
День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

Жінка не веде публічне життя: її немає в соцмережах, вона не відвідує світські заходи, відмовляється від участі в різних ток-шоу, присвячених покійному чоловікові. Вона проводить час зі спадкоємицею, зустрічається з друзями, відвідує колег Олександра.

"Юля не відвідує світські тусовки, не піариться на імені чоловіка, в цьому її принадність. Вона разом з донькою відвідує театри, зустрічається з друзями, відвідує колег Олександра. Якщо вдається заощадити, виїжджає відпочивати за кордон", – розповідала раніше давня знайома родини Ірина Дмитраковська.

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

Донька Олександра Абдулова

Донька Олександра Абдулова Євгенія свого батька не пам'ятає – артист пішов з життя, коли їй був усього рік. Зараз дівчинці вже 13 років і вона мріє пов'язати життя з кіно та театром. Зазначимо, що Євгенія вчиться в театральній школі-студії й навіть вже знялася в картині Алли Сурикової "Любов і сакс".

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті
День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті
День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

Крім кіно вона захоплюється співом, танцями та малюванням. Євгенія також освоїла гру в більярд і любить рибалити.

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

До речі, у доньки покійного Абдулова є своя сторінка у соцмережі Instagram, але знімками вона ділиться не часто.

День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті
День народження Олександра Абдулова: як живе сім'я культового російського актора після його смерті

Як раніше писав OBOZREVATEL, батько померлої російської співачки Юлії Началової зробив зворушливе зізнання про її доньку Віру. Віктор Началов розповів, що донька Юлії, 13-річна Віра Алдонина досі пише листи матері, яка померла 16 березня 2019 року.

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Автор
Крістіна Долматова
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