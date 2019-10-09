День народження Людмили Янукович: як вона виглядає сьогодні і де живе

Ексдружина президента-втікача Віктора Януковича Людмила у середу, 9 жовтня, святкує свій день народження.

Так, їй виповнюється 70 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз виглядає колишня перша леді України і де вона живе.

Віктор Янукович з дружиною Людмилою Фото: viva.ua

Людмила Янукович була однією з найскандальніших перших леді і пізніше перестала з'являтися з тоді ще президентом Віктором Януковичем на публіці. Пара одружилася в листопаді 1972 року, і недавно стало відомо, що вона розлучилася після 45 років спільного життя.

Віктор Янукович із дружиною Людмилою Фото: akcenty.com.ua

Зазначимо, що після втечі чоловіка у 2014 році, Людмила переїхала до Криму, де живе одна і намагається не потрапляти в об'єктиви камер. Колишній першій леді України належать кілька продовольчих магазинів на півострові. Проживає вона на морському узбережжі в Севастополі.

Людмила Янукович (2014 рік) Фото: uaportal.com

Крім того, колишню дружину Януковича бачили навесні 2019 року на Братському військово-меморіальному кладовищі в Севастополі, де похований її син — Віктор Янукович-молодший. Як повідомляли очевидці, за годину до її приїзду на кладовище прибули охоронці, вони оточили територію.

Людмила Янукович (2019 рік) Фото: Крим.Реалії

Нагадаємо, що популярність до Людмили Янукович прийшла у 2004 році. Під час Помаранчевої революції на мітингу в Донецьку вона розповіла про "наколоті" апельсини, "американські" валянки і намети з товстою основою і підігрівом, які видавалися прихильникам Віктора Ющенка на столичному Майдані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа вартість місця на кладовищі, де похований Янукович-молодший. Його бюст з чорного мармуру перебуває під цілодобовою охороною.

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