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День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

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27 серпня 2019 року легендарному українському актору Богдану Сильвестровичу Ступці виповнилося б 78 років.

За своє життя актор зіграв у безлічі вистав і фільмів. Артист помер 22 липня 2012 року, на 71-му році життя. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність на фоні однієї з останніх стадій раку кістки. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися кращі цитати великого актора.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора
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Шекспір сказав: “Світ — театр і ми всі в ньому актори”. А Сковорода ще доповнив, сказав: “І кожен грає ту роль, на яку його поставили”. Я думаю, це правильно.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Я не люблю війну, тому що з дитинства боюся стрільби. Мені було всього три роки, але я добре її пам’ятаю. Пам’ятаю, як німці давали дітям шоколад. Як попереджали: зараз тут почнеться битва, йдіть з будинків. І тепер все життя мене переслідує страх. Цей страх іноді змушував мене битися, йти проти великих людей. Можливо, саме через нього я і пішов у кіно. Адже в кіно ти легко можеш сховатися — це не ти, це завжди хтось інший.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Роби справу чесно, з душею — і твоє до тебе прийде… Але це не означає, що вже завтра з’являться золоті гори.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Господу Богу все добре вдалося — і народження людини, і юність, і зрілість. А ось старість — ні. Ідеш по вулиці, а ноги підкошуються. І думаєш: ще недавно бігав, куди все поділося? Адже в людині тільки тіло старіє, а душа залишається молодою.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні здійснюватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому.

День народження Богдана Ступки: кращі цитати легендарного актора

Мені всі кажуть: “Богдане, ти збожеволів на своїх українцях”. А я ось недавно з’ясував, що сім’я Фрейда була родом з України, з містечка Тисмениця. Поїхав туди. Ось, кажу, адже Фрейд з ваших місць! А вони без поняття. Сидять всі й норкові шуби шиють…

Як раніше писав OBOZREVATEL, український актор Дмитро Ступка та телеведуча Поліна Логунова вперше показали публіці свою дочку Богдану.

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Особа
Богдан Ступка
Місце
Україна
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