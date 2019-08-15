"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна

В окупованому Донецьку скасували концерт пам'яті на честь легендарного музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), якому 17 серпня виповнився б 51 рік.
За даними "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення в соцмережі "ВКонтакте" (заборонена в Україні), захід планувалося провести на день народження загиблого артиста, в закладі "Кінокав'ярня".
Однак, у проросійських пабліках почали висловлювати невдоволення через концерт, а в бік організаторів навіть посипалися погрози. Користувачі закликали так зване "МГБ "ДНР" "розібратися". Неадеквати обзивали Скрябіна в соцмережі "русофобом" і зажадали зірвати захід.
"Єдиноукраїнство при нинішній "владі" вже виходить за всі мислимі рамки. Схоже, процес тільки набирає обертів. А день народження Бандери скоро відзначатимемо?" – поскаржилися в сепаратистському пабліку.
Кузьма Скрябін
instagram / kuzma_skryabin
У результаті, сторінку концерту в соцмережі заблокували, а публікації з рекламою вечора пам'яті було видалено. Організатори не стали коментувати ситуацію.
При цьому адекватні користувачі в коментарях під постами з нападками написали, що їм подобається творчість легендарного музиканта, і зажадали не політизувати концерт пам'яті.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2019 року, в день смерті Андрія Кузьменка українці зворушливо згадали музиканта. У мережі написали багато теплих слів про легенду.
Влітку в Києві розгорівся скандал: ГУ ДФС виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого артиста, що викликало гнів користувачів.
Тим часом, на початку серпня на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я Скрябіна. Було організовано церемонію відкриття його персональної зірки.
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