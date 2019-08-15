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"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна

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В окупованому Донецьку скасували концерт пам'яті на честь легендарного музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), якому 17 серпня виповнився б 51 рік.

За даними "Новости Донбасса" з посиланням на повідомлення в соцмережі "ВКонтакте" (заборонена в Україні), захід планувалося провести на день народження загиблого артиста, в закладі "Кінокав'ярня".

Однак, у проросійських пабліках почали висловлювати невдоволення через концерт, а в бік організаторів навіть посипалися погрози. Користувачі закликали так зване "МГБ "ДНР" "розібратися". Неадеквати обзивали Скрябіна в соцмережі "русофобом" і зажадали зірвати захід.

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"Єдиноукраїнство при нинішній "владі" вже виходить за всі мислимі рамки. Схоже, процес тільки набирає обертів. А день народження Бандери скоро відзначатимемо?" – поскаржилися в сепаратистському пабліку.

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін

instagram / kuzma_skryabin

У результаті, сторінку концерту в соцмережі заблокували, а публікації з рекламою вечора пам'яті було видалено. Організатори не стали коментувати ситуацію.

При цьому адекватні користувачі в коментарях під постами з нападками написали, що їм подобається творчість легендарного музиканта, і зажадали не політизувати концерт пам'яті.

"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна
"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна
"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна
"День народження Бандери відзначимо?" В "ДНР" зі скандалом скасували концерт Скрябіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого 2019 року, в день смерті Андрія Кузьменка українці зворушливо згадали музиканта. У мережі написали багато теплих слів про легенду.

Влітку в Києві розгорівся скандал: ГУ ДФС виписало штраф на 1,6 тис. грн на адресу загиблого артиста, що викликало гнів користувачів.

Тим часом, на початку серпня на "Площі зірок" у торгового центру "Гулівер" увічнили ім'я Скрябіна. Було організовано церемонію відкриття його персональної зірки.

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Кузьма Скрябін
Місце
Україна Донецьк
Теги
скандали шоу-бизнес Новини ДНР концерт
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Serov Oleg
Serov Oleg
у Кузьмы мозги довольно быстро встали на место,из-за чего и был ликвидирован свидо-нацистским скотом....
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Serov Oleg, ого! Ото закрутив, ледь закрутка не луснула.
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