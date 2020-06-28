День молоді 2020: які українські зірки домоглися успіху в юному віці

Традиційно в останню неділю червня в Україні відзначається День молоді – національне свято молодих людей. Цього року святкування випало на 28 червня.

Вони амбітні і точно знають чого хочуть. Їх виступи зривають купу овацій, а за творчістю стежать тисячі фанатів. OBOZREVATEL вирішив розповісти про молодих представників української естради та їх шляху до популярності.

Alina Pash

Співачка Аліна Паш стала сенсацією української музики буквально за рік. Молода артистка змогла створити свій унікальний стиль об'єднуючи у своїй музиці етнокультуру і сучасні мотиви.

Instagram Аліни Паш

Зараз дівчині 27 і вона досягла чималого успіху.Творча кар'єра Аліни почалася, коли їй було 19 років. Вона проходила проби в групу Real O, але в підсумку потрапила на бек-вокал до колективу "СКАЙ". Новим етапом в житті дівчини стала участь в 6-му сезоні музичного шоу "Х-Фактор", де вона посіла третє місце. Пізніше Паш стали запрошувати на відбори в різні українські гурти такі як: "Kazka", "Dvoe" і тд. Але дівчина твердо вирішила займатися сольною кар'єрою.

Jerry Heil

Під псевдонімом Jerry Heil ховається ім'я Яна Шемаєва. Як і будь-яка дівчинка в дитинстві, Яна обожнювала стояти з мікрофоном перед дзеркалом, наспівуючи улюблені пісні. Зараз їй 24 роки і вона одна з найвідоміших молодих виконавиць України.

Instagram Jerry Heil

Юна співачка змогла заявити про себе завдяки можливостям соціальних мереж. Яна має сотні тисяч фоловерів на YouTube і в Instagram.

У 2019 Jerry Heil випустила свій найвідоміший сингл "Охрана отмєна". Трек за лічені дні став ледь не головним хітом року. Співачка брала участь в Нацвідборі на Євробачення з піснею "Vegan" і навіть потрапила до фіналу.

Зараз Яна продовжує писати пісні і знімати кліпи. Відео на трек "#натверкай", випущене в співавторстві з відомою блогершою M.A.M.A.S.I.T.A., за перший місяць набрало на YouTube більше 1 млн переглядів.

Мішель Андраде

Мішель Андраде – українсько-болівійська співачка, яка брала участь в 4 сезоні проекту "X-фактор". Народилася 10 листопада 1996 року в Болівії. У 2010 році у віці 13 років вона переїхала до Києва. Дівчина виконує хіти на 5 мовах.

Instagram Мішель Андраде

Популярність прийшла до Мішель в 2013 році, коли вона взяла участь в 4-му сезоні українського шоу "X-Фактор". Їй вдалося пробитися в топ-24 кращих виконавців. На етапі прослуховувань репер Серьога проголосував проти неї, однак в 2014 році він запросив Мішель виконати головну роль у своєму короткометражному фільмі "Гаджьо".

Khayat

Instagram Khayat

Молодий і талановитий співак KHAYAT став відомий після талант-шоу "Голос країни", в якому дійшов до фіналу. Потім був другий конкурс – Національний відбір на Євробачення-2019, де співака активно підтримали глядачі. 2020-й в кар'єрі співака почався з повторної участі в українському Нацвідборі Євробачення, де він вийшов у фінал.

Музикою хлопець почав займатися в 6 років, граючи на акордеоні. У 15 років він уже почав складати власну музику і займатися вокалом.

23-річний український артист Адо (Андрій) Хаят має ефектний голос, а однією з його фішок є народна стилістика виконання в поєднанні з сучасним саундом.

Alyona Alyona

Українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) своєю появою на буквально підірвала український шоубізнес. Раніше вона була завідуючою дитячого садка в селищі Дернівка, яке знаходиться недалеко від Києва. Свої реперські тексти дівчина пише вже 15 років, але тільки недавно завдяки друзям вирішила відкритися публіці.

Instagram Alyona Alyona

"Рибки" – дебютний кліп співачки, який набрав близько 2 мільйонів переглядів. Саме з цього трека почався її успіх в хіп-хоп індустрії і реальна впізнаваність.

Melovin

Український співак, переможець шостого сезону шоу "Х-Фактор", представник України на Євробаченні-2018 Костянтин Бочаров, більш відомий як Melovin, дізнався, що таке слава і популярність в юному віці – 17 років.

Instagram Melovin

Melovin відомий не тільки своєю творчістю і досягненнями, а й досить незвичайною зовнішністю. У 2018 році Melovin переміг у Нацвідборі і представляв Україну на Євробаченні з піснею Under The Ladder. За результатами конкурсу Бочаров зайняв 17-е місце, хоча букмекери пророкували йому 23-е.

Ivan Navi

Справжнє ім'я молодого 27-річного артиста – Іван Сяркевич. Він народився у Львові і з самого дитинства почав займатися музикою.

Instagram Ivan Navi

Справжнім стартом музичної кар'єри Івана можна вважати 2015 рік, коли артист взяв участь в шоу "Співай як зірка". Телевізійний проект транслювали на українському телеканалі "Новий канал", де хлопця помітив Кузьма Скрябін. З тих пір життя молодого учасника шоу дуже змінилося.

У 2016 році Іван презентував дебютний кліп "Такі молоді". Завдяки цій відеороботі він став популярний в Україні. А в 2019 артист вирішив брав участь в Нацвідборі на Євробачення.

Іван Сяркевич створює модну танцювальну музику в стилі tropical house, аудиторія його шанувальників збільшується з кожним днем. Зупинятися на досягнутому хлопець не збирається.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається День молоді і яка історія свята.