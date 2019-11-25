Галкін, Лорак, Брежнєва та інші: який вигляд мають мами суперзірок

24 листопада в Росії святкували День Матері. Це свято з 1998 року відзначається там як державне останньої неділі листопада.

Безліч російських зірок поспішили привітати з Днем Матері в соцмережах, причому до них долучилися й українські артистки. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Російська фігуристка, дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка поділилася в своєму Instagram сімейним фото і написала:

"Хочу сказати, що головне в житті людини, тим паче жінки – це мама. Та людина, завдяки якій формується твій характер, особистість і людські якості!!! Неспроста ж існує вираз "Передається з молоком матері". Приклад порядності, виховання, працьовитості, сімейні цінності – все це закладається в сім'ю, і тим паче жінкою, тому Спасибі велике, матусю, що виховала нас саме такими! Ми тебе дуже сильно любимо!"

Акторка Катерина Гусєва показала фотографію, де вона і її мама обіймають бабусю. "Вони, рідні", – написала вона.

Заслужена артистка Росії родом з України Наташа Корольова також показала фото зі своєю мамою і коротко привітала її з Днем Матері: "Мамулю! Зі святом".

Російський репер Тіматі теж поспішив привітати: "Без тебе нічого б не вдалося, Мамо", – підписав він своє фото з мамою в Instagram.

А гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін опублікував архівне фото своєї покійної матері, на якому помітна їхня схожість. "Мамо, ти в моєму серці. З Днем матері, любі підписники! Зателефонуйте мамі! Скажіть про свою любов! Пом'яніть, якщо пішла! Наші мами і на Землі, і на Небі завжди з нами!", – написав він.

Привітання з російським Днем Матері жваво підхопили і українські зірки, незважаючи на те, що в Україні воно відзначається другої неділі травня.

Так, свої привітання в Instagram опублікували Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Аліна Гросу, LOBODA і Віра Брежнєва, які активно будують кар'єру в Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні День Матері 2019 відзначався у неділю 12 травня. Традиційно українці відзначають День матері другої неділі травня. Ця дата затверджена указом президента України від 10 травня 1999 року.

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