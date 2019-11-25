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25 листопада • оновлено в 14:51
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Галкін, Лорак, Брежнєва та інші: який вигляд мають мами суперзірок

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24 листопада в Росії святкували День Матері. Це свято з 1998 року відзначається там як державне останньої неділі листопада.

Безліч російських зірок поспішили привітати з Днем Матері в соцмережах, причому до них долучилися й українські артистки. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Російська фігуристка, дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка поділилася в своєму Instagram сімейним фото і написала:

В продовження попереднього посту, все-таки персонально! 🥰 Хочу сказати, що головне в житті людини, тим більше жінки - це мама. 👆 Та людина, завдяки якому формується твій характер, особистість і людські якості !!! Неспроста ж існує вираз "Передається з молоком матері". 💯 Приклад порядності, виховання, працьовитості, сімейні цінності - все це закладається в сім'ю, і тим більше жінкою, тому Спасибо большое матуся, що виховала нас саме такими! Ми тебе дуже сильно любимо !!! 💕💕💕 # РаісаНавка # ТатьянаНавка # НадеждаПескова # НатальяНавка # СашаЖуліна # Дашенька # сім'я # жіноче # традиції # покоління # ЯблокоОтЯблоні

Допіс, Поширення Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"Хочу сказати, що головне в житті людини, тим паче жінки – це мама. Та людина, завдяки якій формується твій характер, особистість і людські якості!!! Неспроста ж існує вираз "Передається з молоком матері". Приклад порядності, виховання, працьовитості, сімейні цінності – все це закладається в сім'ю, і тим паче жінкою, тому Спасибі велике, матусю, що виховала нас саме такими! Ми тебе дуже сильно любимо!"

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Акторка Катерина Гусєва показала фотографію, де вона і її мама обіймають бабусю. "Вони, рідні", – написала вона.

Заслужена артистка Росії родом з України Наташа Корольова також показала фото зі своєю мамою і коротко привітала її з Днем Матері: "Мамулю! Зі святом".

Російський репер Тіматі теж поспішив привітати: "Без тебе нічого б не вдалося, Мамо", – підписав він своє фото з мамою в Instagram.

А гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін опублікував архівне фото своєї покійної матері, на якому помітна їхня схожість. "Мамо, ти в моєму серці. З Днем матері, любі підписники! Зателефонуйте мамі! Скажіть про свою любов! Пом'яніть, якщо пішла! Наші мами і на Землі, і на Небі завжди з нами!", – написав він.

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Привітання з російським Днем Матері жваво підхопили і українські зірки, незважаючи на те, що в Україні воно відзначається другої неділі травня.

Так, свої привітання в Instagram опублікували Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Аліна Гросу, LOBODA і Віра Брежнєва, які активно будують кар'єру в Росії.

МАМА ❤️ Скільки в цьому слові УСЕ! Скільки в цій людині за все !!! Щастя бути донькою такої мами і бути мамою таких чарівних дівчаток. Найголовніше закладається в нас з дитинства саме мамою. Це головне - любов. Любіть один друга❤️ Вітаю всіх мам ❤️Настоящіх і майбутніх ✨ Ps: Ці фотографії зробила літописець нашої сім'ї @kate_kondratieva. Ми вже давно разом і вся родина почуває себе вільно і спокійно перед її об'єктивом. Тому -фото виходять такими живими і справжніми ..

Допіс, Поширення Vera Brezhneva (@ververa)

Дорогі наші і улюблені матусі і бабушкі❤️❤️❤️ З Днем Матері вас !!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Прости, що ночами ти спиш тривожно, Хвилюєшся і чекаєш неодноразово .. Бути мамою, ймовірно, дуже складно ... Бути матір'ю втричі - неймовірно! Спасибі, що ти віриш в кожен крок, Що роблю зараз я, що намагаюся .. І терпиш, і прощаєш (знати б як) Що я часом жахливо помиляюся .. Прости, що ні дзвоню вже так часто .. Що забуваюся і поспішаю куди -то .. Але то що є у нас ти - це щастя. Я пам'ятаю і ціную тебе і папу.❤️ Я обіцяю бути зразковою самої, Лише будь ти поруч з нами ціле століття Щасливої і улюбленої нашої мамою .. Ти найкращий в світі людина! # стіхіалінкіблондінкі Ps Мам можна вітати хоч 100 разів на рік, за звичаями кожної країни, адже мами є не тільки в Україні :)

Допіс, Поширення GROSU (@alina_grosu)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні День Матері 2019 відзначався у неділю 12 травня. Традиційно українці відзначають День матері другої неділі травня. Ця дата затверджена указом президента України від 10 травня 1999 року.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
День матері свята
Особи
Ані Лорак Світлана Лобода Віра Брежнєва Аліна Гросу Наташа Корольова Максим Галкін Тіматі Регіна Тодоренко Тетяна Навка
Місце
Росія
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