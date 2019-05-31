День блондинок-2019: як виглядають найвідоміші "світлі голови" України та світу

Створювати свята на честь найрізноманітніших речей останнім часом стало модно, а, як відомо там, де мода, там і блондинки. Біляві красуні тепер теж мають право насолодитися своїм днем. 31 травня щорічно відзначається Всесвітній день блондинок. Згідно з офіційною версією, свято було створено американськими блондинками-юристами після виходу фільму "Блондинка в законі" в 2001 році.

У День блондинок OBOZREVATEL вирішив нагадати, чому "світлі голови" – це круто, і як вони змінили (і продовжують змінювати) світ на краще.

Оля Полякова

Оля Полякова Instagram

Українська Леді Гага, найвідоміша блондинка країни, Оля Полякова починала свою кар'єру зі старанного навчання музичному ремеслу. Після музичної школи, блондинка закінчила з червоним дипломом музичне училище по класу хорового диригування. Випускниця Київського національного університету культури по класу естрадного вокалу. Діапазон голосу співачки – 3 октави. Після навчання дівчина повільно, але впевнено почала просуватися в шоу-бізнес. На сьогоднішній день Полякова є успішною співачкою, актрисою, телеведучою, знімається в рекламах на її рахунку кілька альбомів, фільмів, пара десятків синглів, а телешоу за участю Олі Полякової не злічити. Стильна, яскрава, епатажна, смілива поп-діва Оля Полякова довела – блондинки можуть все.

Тіна Кароль

Тіна Кароль Instagram

Елегантна, ніжна, зворушлива – все це Тіна Кароль. Народна артистка України, переможниця багатьох конкурсів і володарка почесних премій і звань, в тому числі кращий виконавець України за версією ряду національних премій (YUNA, M1 Music Awards і інші). Надзвичайно талановита співачка, досягла визнання в молодому віці, протягом всієї кар'єри активно гастролює Україною, є обличчям ряду компаній, її поміщають на обкладинки глянцевих журналів. Тіна Кароль – бажана гостя на найбільших національних заходах. Активно займається благодійністю, також є тренером "Голос" і "Голос. Діти". Кароль відома своїм патріотизмом і любов'ю до української культури, крім свого репертуару, дівчина на своїх концертах виконує українські народні пісні, колядки, виступає з дитячими хорами. За відсутність фальші і щирість народ і полюбив дівчину. Тіна Кароль довела, що блондинки можуть бути не тільки наївними та дурненькими, але і глибокими, духовними особами.

Світлана Лобода

Світлана Лобода Instagram

"Сексуальна-небезпечна" Світлана Лобода шокувала публіку ще до того, як це стало мейнстрімом. Відверта і драйвова, такими словами можна охарактеризувати співачку. Чоловіча частина аудиторії до сих пір з теплом згадує, гарячі, запальні кліпи і збудливий голос Лободи на піку своєї популярності. Заслужена артистка України, учасниця Євробачення-2009. Володарка численних премій і нагород, талановита співачка і мульти-инструменталка (грає на басу, гітарі, барабанах, фортепіано), увійшла в історію легендарного гурту "ВІА Гра" як учасниця. Останні роки ходять чутки про роман Світлани Лободи і фронтмена Rammstein Тіля Ліндемана, в тому числі, батьківство новонародженої дочки Лободи, так само приписують грізному рокеру. Блондинки можуть бути жорсткими і сексуальними, амплуа Світлани Лободи говорить саме за себе.

Олена Зеленська

Олена Зеленська Instagram

Олена Зеленська тільки звикає до звання першої леді країни. Про дружину президента поки відомо не багато, так як свою діяльність вона не афішувала довгі роки, а активно цікавитися нею почали лише в 2019 році, з початком політичної кар'єри чоловіка. Володимир і Олена Зеленська одружені вже 16 років, Прозустрічалися до цього 8 років. Дівчина закінчила архітектурний з відзнакою, але набуті знання на практиці задіяти їй не довелося. Зеленська показала чудове почуття гумору і, незабаром, вона влилася в колектив "Кварталу-95" як сценарист. Чарівна, холодна і стримана Олена Зеленська становить непогану конкуренцію попередній першій леді Марині Порошенко, яку називали найелегантнішою дружиною глави держави в історії України. Поєднання холодного розуму і прекрасного почуття гумору – блондинки залишаються практично невразливими.

Настя Івлєєва

Настя Івлєєва Cosmopolitan

Молоде покоління блондинок також може похвалитися самородками. Настя Івлєєва стала популярною не так давно, але це ні в якій мірі не зменшує її заслуг. Іноді геніальне в простоті. Блогерша, телеведуча, вайнерша, актриса, модель. Настя Івлєєва стала популярна завдяки інтерв'ю з Юрієм Дудем, після якого її "15 сантиметрів" стали інтернет-мемом. Дівчина поєднує образи сексуальної блондинки і звичайної "тьолки з району", часто з'являючись в своїх "вайнах" і на фото у відповідному одязі і без макіяжу. У той же час блогерша не соромиться підігрівати інтерес публіки і відвертими фотосетами. Івлєєва відчуває аудиторію і поводиться максимально прямолінійно, мабуть тому на Instagram-аккаунт Насті підписалося майже 12 млн фоловерів. Стильно, сексуально, молодіжно – блондинки досі вміють залишатися в центрі уваги.

Памела Андерсон

Памела Андерсон Weekly-News

Гаряча Памела Андерсон не потребує представлення. Її "Рятувальники Малібу" щільно увійшли в поп-культуру і надовго засіли в запалених умах молоді тих років. Секс-символ США, актриса, фотомодель вона прикрашали собою плакати та обкладинки журналів, в тому числі і Playboy. При згадці відомих блондинок Памела приходить на розум однією з перших. Блондинки не можуть залишати байдужими.

Мерилін Монро

Мерилін Монро Сторіфокс

Цю блондинку знає кожен. Еталон краси Америки і всього світу, секс-символ 50-х років, актриса, співачка, інтриганка, харизматична і незабутня Мерилін Монро. Ця, проста за походженням дівчина, за своє коротке життя змогла стати іконою ретро-епохи. Найбільш затребувана актриса тих часів. Саме за образ дурнуватої, але чарівної блондинки Монро і полюбилася публіці. Монро називають коханкою не менш обожнюваного народом президента США Джона Кеннеді. Також, є версія, про вбивство Мерилін Монро владою США, оскільки за деякими даними дівчина представляла загрозу національній безпеці. Примітно, що Норма Мортенсон (справжнє ім'я) стала популярна саме після пластики і висвітлення волосся. Мерилін Монро довела, що блондинки вміють робити історію.

Кетрін Винник

Кетрін Винник Instagram

Кетрін Винник (Катерина Вінницька) – канадська актриса українського походження. Стала відомою завдяки популярному серіалу від телеканалу History "Вікінги". До восьми років Катерина Вінницька говорила виключно російською мовою. Предки актриси родом з Галичини. Ходила в українську школу, відвідувала українську католицьку церкву, та й зараз вона нерідко згадує про своє українське коріння. Захоплюється бойовим мистецтвами, має ліцензію охоронця. Часом тендітні блондинки не тільки можуть постояти за себе, а й захистити друге. Блондинка – добре, блондинка-українка – ще краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з топових українських блондинок Оля Полякова заявила про те, що, крім творчої діяльності, також планує реалізувати себе і в політиці.

Оля повідомила, що створює свою політичну силу, яка стане "першою жіночою партією в Україні". При цьому в коментарі для OBOZREVATEL вона вказала, що не піде з партією на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

Полякова пізніше пояснила своє рішення піти у політику.

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