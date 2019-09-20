Головна Новини
20 вересня • оновлено в 19:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Демі Мур розповіла про груповий секс із Ештоном Катчером

4.2т Читати матеріал російською

Голлівудська актриса Демі Мур зізналася, що колишній чоловік Ештон Катчер схилив її до сексу втрьох, після чого неодноразово зраджував.

Про це та інші подробиці особистого життя зірка написала в мемуарах "Навиворіт" (Inside Out), а уривки з книги розповсюдило видання RadarOnline.

За словами Мур, проблеми в особистому житті в них почалися після викидня. Одного разу Ештон запропонував дружині влаштувати груповий секс із ще однією дівчиною.

Демі Мур написала мемуари про життя і зради Катчера

Демі Мур написала мемуари про життя і зради Катчера

instagram.com/demi.moore

"Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути", – зізналася актриса, уточнивши, що це стало великою помилкою.

Новини
Зірку "Кармеліти" звинуватили в сексуальних домаганнях

Через деякий час Катчер зрадив дружині в їхньому же будинку в Лос-Анджелесі, поки вона була на зйомках фільму "Родичі". Про це актриса дізналася зі ЗМІ.

"У своє виправдання Ештон сказав, що все це сталося через те, що ми залучили сторонню людину в свої стосунки, що в якійсь мірі розмило кордон", – заявила Мур.

Демі Мур і Ештон Катчер

Демі Мур і Ештон Катчер

Marie Claire Australia

21-річною дівчиною, з якою Катчер її зрадив, виявилася Брітні Джонс. Вона зізналася, що познайомилася з актором на вечірці з нагоди дня народження дочки Мур Румер.

Ештон Катчер

Ештон Катчер

instagram.com/aplusk

Пізніше актриса дізналася про другу зраду чоловіка, яка сталася під час холостяцької вечірки його друга. Другою пасією виявилася 22-річна Сара Ліль, яка пізніше злила виданню US Weekly інформацію про інтим із знаменитістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розлучення з Мур Катчер одружився на актрисі з українським корінням Мілі Куніс. Зараз вони виховують дочку Уайатт і сина Димитрія. А в березні 2019 року з'явилася інформація, що Міла чекала на дитину втретє, але чутки не підтвердилися.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Демі Мур Ештон Катчер
Теги
шоу-бизнес Секс скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel