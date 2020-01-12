Демарш Гаррі і Меган: хто ще залишав королівську сім'ю і чим це скінчилося

Те, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили піти з королівської сім'ї і відмовитися від монарших привілеїв, викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії.

Однак зауважимо, що Гаррі і Меган – далеко не єдині члени королівської сім'ї, які залишають її з різних причин. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, хто ще з представників монарших сімей свого часу вирішив відмовитися від своїх титулів і привілеїв.

Associated Press

Так, 1936 року король Едуард VIII відмовився від престолу, щоб одружитися на громадянці США, світській левиці Уолліс Сімпсон, яка розлучилася зі своїм першим чоловіком і перебувала в процесі розлучення з другим.

Едуард став єдиним монархом, що добровільно відрікся від престолу, починаючи з англосаксонського періоду. На трон зійшов його молодший брат, батько Єлизавети II Альберт, який прийняв ім'я Георга VI.

Король Едуард VIII і Уолліс Сімпсон у відпустці на балканському узбережжі Середземного моря, 1936 wikipedia.org

Уолліс Сімпсон в 1936 році wikipedia.org

Після зречення Едуард прийняв новий титул: Його королівська високість герцог Віндзор. У наступному році він одружився з Сімпсон. Подружжя залишалося в шлюбі до смерті Едуарда, що настала 35 років по тому.

Цікаво, що в книзі "Уолліс закохана" відомий письменник Ендрю Мортон розповідає про те, що на початку 1970-х років хворого на рак горла герцога Уолліс Сімпсон кинула на піклування медсестри, яка була з ним, коли він помер. Дружини поруч не було. "Бідна людина, – розповідала медсестра. – Він називав її ім'я знову і знову: "Уолліс, Уолліс, Уолліс". Або "Дорога, дорога". Це було жалюгідно і сумно, як ягня, що кличе свою матір".

Едуард VIII і Уолліс Сімпсон goodhouse.ru

Принц Луї Люксембурзький у 2000-х роках також заради кохання відмовився від права на престол. Так, він є третім сином у сім'ї кронпринца Анрі і його дружини Марії-Терези, кубинки за походженням. У віці 18 років він відправився до Косова, щоб зміцнити бойовий дух армії Люксембургу, і познайомився там з сержантом Тессі Антоні, яка була донькою покрівельника і добровільно вступила на службу. Між ними зав'язався стрімкий роман і 12 березня 2006 року у пари народився перший син Габріель.

Весілля принца Луї Люксембурзького Pinterest

Принц Луї Люксембурзький і його дружина Тессі Антоні East News

Незважаючи на невдоволення сім'ї через півроку Луї одружився на Тессі, відмовившись від права на престол, але зберігши за собою титул принца. Ще через рік народився другий син подружжя Ноа. У 2009 герцог Анрі подарував невістці титул принцеси, а його онуки стали принцами.

Однак в січні 2017 року було оголошено, що подружжя вирішило розлучитися.

Принц Луї Люксембурзький з сім'єю Pinterest

Принцеса Діана після розлучення з Чарльзом також свого часу втратила титул, зберігши при цьому квартиру в Кенсингтонському палаці, можливість використовувати палац Сент-Джеймса для розваг і певні королівські привілеї.

За чутками, королева Єлизавета II хотіла, щоб Діана зберегла титул Її королівської високості, але Чарльз був "непохитний" і вона від нього відмовилася.

Принцеса Діана і принц Чарльз Pinterest

Замість цього вона отримала титул Діана, Принцеса Уельська.

Втрата титулу розлучила Діану з іншими членами сім'ї таким чином, що їй довелося робити реверанси всім, включаючи її власних дітей. Принц Вільям заспокоював матір після втрати титулу, сказавши: "Не хвилюйся, мамо, я дам його тобі назад у день, коли стану королем".

Діана з дітьми Pinterest

Після розриву з Чарльзом Діана зустрічалася з хірургом Хаснат-ханом, вона навіть познайомила його з синами Вільямом і Гаррі.

Після розриву з Хаснат-ханом в 1997 році Діана почала зустрічатися з єгипетським бізнесменом Доді Аль-Файєдом. Повертаючись з відпочинку у французькій Рив'єрі, Діана і Аль-Файєд розбилися в автомобільній катастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року.

Діана і Доді аль-Файєд на відпочинку в Сен-Тропе, липень 1997 року marieclaire.ru

У 2004 році був позбавлений свого титулу і права на престол і син королеви Нідерландів принц Фрізо Орансько-Нассауський. Він залишився членом Королівської родини, але не Королівського дому (за законами Нідерландів це різні поняття).

У 2003 році середній син королеви Беатрікс принц Фрізо звернувся до уряду з проханням дозволити йому одружитися на давній коханій Мейбл Віссе-Сміт. У ході перевірки щодо дівчини з'ясувалося, що раніше вона мала стосунки з місцевим кримінальним авторитетом, нідерландським "хрещеним батьком" наркоторгівлі Класом Брейнсмою, убитим 1991 року. З цієї причини Мейбл була визнана негідною зайняти місце в королівській родині.

Принц Фрізо Орансько-Нассауський і його дружина Мейбл Віссе-Сміт Pinterest

Але це не зупинило принца Фрізо, і 24 квітня 2004 року пара одружилася. Тим самим, за голландськими династичними законами, Фрізо втратив право на титул і престол, замість цього він і його дружина отримали титул графа і графині Орансько-Нассауських, що передається у спадок. Фрізо також зберіг в індивідуальному порядку титули "принц Орансько-Нассауський" і "його королівська високість", але його діти вже не носять цих титулів і не називаються принцесами.

Принц Орансько-Нассауський з сім'єю Pinterest

Після весілля подружжя переїхало до Лондона, де народилися дві їхні доньки. 17 лютого 2012 року Фрізо потрапив під лавину на австрійському гірськолижному курорті Лех під час катання поза трасою зі своїм другом. Півтора року він провів у комі, а потім помер від ускладнень, викликаних травмою.

Єдина дочка Єлизавети II, яку називають однією з найбільш розсудливих членів королівської сім'ї, 69-річна принцеса Анна, в 1973 році відмовилася від того, щоб її діти отримали королівські титули.

Коли Анна народила дітей, то разом з чоловіком Марком Філліпсом вони вирішили, що хочуть, щоб їхні діти жили звичайним життям. Оскільки Анна є єдиною дочкою королеви, то її дітям, на відміну від чоловічої гілки династії, королівські титули не надаються.

Єлизавета II і принцеса Анна The Royal Family / Instagram

Проте Єлизавета II запропонувала їй, її чоловіку і їхнім спадкоємцям "титули чемності", від яких принцеса відмовилася.

Цікаво, що дочка Анни Зара Тіндолл рада тому, що в неї немає титулу, тому що росла в більш вільній атмосфері, ніж, наприклад, принц Чарльз. Вона вважає, що їй у цьому пощастило, тому і своїм дітям вирішила не давати ніяких титулів.

Зара Тіндолл на Великодній службі 1 квітня 2018 року marieclaire.ru

А 59-річний принц Ендрю, третя дитина і другий син королеви Великобританії Єлизавети II, вирішив тимчасово "залишити королівські обов'язки" в листопаді 2019 року, після гучного скандалу з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Так, принц Ендрю виявився втягнутим у цей скандал ще 2005 року: Епштейна звинуватили в сексуальному зв'язку з неповнолітньою, і в суді свідок Вірджинія Робертс заявила, що в 2001 році, коли їй було 17, фінансист примушував її займатися сексом з ним та іншими чоловіками, включаючи принца Ендрю. У 2008 році Епштейн пішов на угоду зі слідством і був засуджений до 18 місяців в'язниці.

При цьому принц Ендрю не перервав спілкування з Епштейном і після його звільнення кілька разів гостював у нього вдома в Нью-Йорку. 6 липня 2019 року Епштейн був знову затриманий і в ході попереднього слідства наклав на себе руки в тюремній камері.

Принц Ендрю і Єлизавета II

Королівська родина Британії послідовно заявляла, що звинувачення на адресу принца не мають ніякого відношення до реальності. Сам принц особисто не коментував цю історію, поки в середині листопада 2019-го не дав інтерв'ю Бі-бі-сі, в якому розповів про дружбу з Епштейном і спробував спростувати твердження про сексуальний зв'язок з 17-річною дівчиною.

Після виходу програми в ефір принц зазнав різкої критики з боку громадськості: його звинуватили в нещирості і в тому, що він не висловив співчуття постраждалим дівчатам. 20 листопада прес-служба Букінгемського палацу від імені принца Ендрю повідомила, що він тимчасово відмовився від виконання офіційних обов'язків як члена королівської сім'ї через скандал, що стався.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що герцогиня Сассекському Меган Маркл спантеличила шанувальників, з'явившись на публіці без обручки на безіменному пальці.

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