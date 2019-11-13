Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Голлівудська акторка й зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засвітила форми у відвертій сукні з глибоким декольте.

У сміливому вбранні знаменитість з'явилася на прем'єрі фільму "Різдво для двох" у Лондоні, в якому виконала головну роль.

Getty

На червону доріжку Емілія вийшла в довгій чорній сукні від Prada з дуже глибоким декольте. Пікантний виріз відразу прикував до себе погляди гостей.

Getty

Getty

Getty

Показово, що подібні образи – не рідкість для Кларк. Акторка часто з'являється на публіці в ефектному вбранні, що підкреслює її декольте.

Getty

Getty

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка "Гри престолів", яка втілила роль Санси Старк, Софі Тернер зіграла друге весілля. Церемонія відбулася на півдні Франції.

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