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13 листопада • оновлено в 13:39
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Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

2.2т
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Голлівудська акторка й зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засвітила форми у відвертій сукні з глибоким декольте.

У сміливому вбранні знаменитість з'явилася на прем'єрі фільму "Різдво для двох" у Лондоні, в якому виконала головну роль.

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

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На червону доріжку Емілія вийшла в довгій чорній сукні від Prada з дуже глибоким декольте. Пікантний виріз відразу прикував до себе погляди гостей.

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Показово, що подібні образи – не рідкість для Кларк. Акторка часто з'являється на публіці в ефектному вбранні, що підкреслює її декольте.

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Декольте до пупа: зірка "Гри престолів" блиснула формами у відвертій сукні

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка "Гри престолів", яка втілила роль Санси Старк, Софі Тернер зіграла друге весілля. Церемонія відбулася на півдні Франції.

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Гоша Злой
Гоша Злой
нечего и показывать)
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