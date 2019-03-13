"Де живіт?" Заворотнюк, яка таємно народила дитину, запідозрили в обмані

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка днями вперше показала свою новонароджену доньку, запідозрили в обмані. Так, артистку звинуватили в тому, що вона скористалася послугами сурогатної матері.

За словами підписників Заворотнюк, їй би не вдалося приховати свою вагітність від журналістів, пише "Top News".

Дмитро Стрюков та Анастасія Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk

"Я впевнена, що народжувала вона не сама. По-перше, про її вагітність знали б усі із самого початку, від наших ЗМІ нічого не приховаєш. По-друге – ні на фотках, ніде не було видно її живота. Всіх обманула і вдала, що вже і народити встигла. А насправді там точно була сурогатна мати, інакше бути не могло! Навіщо всіх за ніс водити? Зрозуміло, вік уже... ніхто б не засудив", – наводить слова фоловера актриси видання.

"Настя весь минулий рік знімалася у фільмі, коли встигла!", "Народила в 47 років? У жовтні 2018 року? А як же ви знімалися з грудня 2017-го по листопад 2018 року в серіалі "Між нами, дівчатками-2"? Де був ваш вагітний живіт?", – пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, довгий час ніхто не знав, що Заворотнюк чекає дитину. Вона зізналася, що намагалася не світитися на публіці, поки не упевниться, що все буде добре.

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