МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Де живіт?" Заворотнюк, яка таємно народила дитину, запідозрили в обмані

Читати матеріал російською

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка днями вперше показала свою новонароджену доньку, запідозрили в обмані. Так, артистку звинуватили в тому, що вона скористалася послугами сурогатної матері.

За словами підписників Заворотнюк, їй би не вдалося приховати свою вагітність від журналістів, пише "Top News".

Дмитро Стрюков та Анастасія Заворотнюк

Дмитро Стрюков та Анастасія Заворотнюк

instagram.com/a_zavorotnyuk

Новини
Дружина відрізала палець: з'явилося фото важкої травми Джонні Деппа

"Я впевнена, що народжувала вона не сама. По-перше, про її вагітність знали б усі із самого початку, від наших ЗМІ нічого не приховаєш. По-друге – ні на фотках, ніде не було видно її живота. Всіх обманула і вдала, що вже і народити встигла. А насправді там точно була сурогатна мати, інакше бути не могло! Навіщо всіх за ніс водити? Зрозуміло, вік уже... ніхто б не засудив", – наводить слова фоловера актриси видання.

"Настя весь минулий рік знімалася у фільмі, коли встигла!", "Народила в 47 років? У жовтні 2018 року? А як же ви знімалися з грудня 2017-го по листопад 2018 року в серіалі "Між нами, дівчатками-2"? Де був ваш вагітний живіт?", – пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, довгий час ніхто не знав, що Заворотнюк чекає дитину. Вона зізналася, що намагалася не світитися на публіці, поки не упевниться, що все буде добре.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки