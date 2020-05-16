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17 травня • оновлено в 02:39
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Де відбудеться Євробачення-2021: в онлайн-фіналі озвучили остаточне рішення

4.4т
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Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) на майданчыку Ahoy Arena.

Організатори масштабного музичного змагання прийняли рішення не міняти локацію через відміну конкурсу в 2020 році. Таке рішення було озвучено в ході фінального онлайн-концерту Europe Shine A Light 16 травня – альтернативного варіанту Євробачення-2020(відео дивіться нижче).

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Євробачення-2021

Євробачення-2021

EADaily

"Європейський мовний союз і організатори конкурсу в Нідерландах раді повідомити, що прийняли рішення про проведення Євробачення в 2021 році в Роттердамі", – повідомляється в заяві.

Нагадаємо, Україну на конкурсі Євробачення-2021 Роттердамі буде представляти колоритний гурт Go_A, який повинен був їхати на конкурс в 2020 році. Національний відбір в країні в 2021 році проводитися не буде.

Замість скасованого Євробачення організатори провели в 2020 році серію онлайн-шоу, де показали пісні всіх конкурсантів, проте без голосування за переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Єва Романова
Тема
Євробачення-2020
Місце
Нідерланди Роттердам
Теги
шоу Євробачення
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