Де відбудеться Євробачення-2021: в онлайн-фіналі озвучили остаточне рішення

Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться в Роттердамі (Нідерланди) на майданчыку Ahoy Arena.

Організатори масштабного музичного змагання прийняли рішення не міняти локацію через відміну конкурсу в 2020 році. Таке рішення було озвучено в ході фінального онлайн-концерту Europe Shine A Light 16 травня – альтернативного варіанту Євробачення-2020(відео дивіться нижче).

Читайте також про те, як пройшло шоу Europe Shine A Light: всі подробиці.

Євробачення-2021 EADaily

"Європейський мовний союз і організатори конкурсу в Нідерландах раді повідомити, що прийняли рішення про проведення Євробачення в 2021 році в Роттердамі", – повідомляється в заяві.

Нагадаємо, Україну на конкурсі Євробачення-2021 Роттердамі буде представляти колоритний гурт Go_A, який повинен був їхати на конкурс в 2020 році. Національний відбір в країні в 2021 році проводитися не буде.

Замість скасованого Євробачення організатори провели в 2020 році серію онлайн-шоу, де показали пісні всіх конкурсантів, проте без голосування за переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році повинен був відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання у 2021 році тих же представників, що були обрані для поїздки в 2020-му, однак з новими піснями.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. До 2021 року він залишається чинним володарем почесного статусу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!