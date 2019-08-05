"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото.
29-річна артистка сфотографувалася в відвертому купальнику, який частково оголив пікантні частини тіла Дорофєєвої. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.
У коментарях до фото артистку дорікнули за те, що купальник, який вона вибрала, візуально псує її фігуру.
Надя Дорофєєва
Instagram @nadyadorofeeva
Також зірку розкритикували через те, що знімок вийшов, на думку користувачів, надмірно відвертим.
Надя Дорофєєва в купальнику
Instagram @nadyadorofeeva
Цікаво, що через нападки Надя через деякий час закрила можливість коментувати знімок. OBOZREVATEL встиг зафіксувати кілька гнівних коментарів на адресу зірки.
"А де твої груди?" – запитали коментатори.
"Жахливо, якщо чесно", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.
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