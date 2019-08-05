Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото

2.3т Читати матеріал російською

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото.

29-річна артистка сфотографувалася в відвертому купальнику, який частково оголив пікантні частини тіла Дорофєєвої. Знімок дівчина опублікувала в Instagram.

У коментарях до фото артистку дорікнули за те, що купальник, який вона вибрала, візуально псує її фігуру.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Instagram @nadyadorofeeva

Новини
Дорофєєва показала спокусливі форми в бікіні

Також зірку розкритикували через те, що знімок вийшов, на думку користувачів, надмірно відвертим.

Надя Дорофєєва в купальнику

Надя Дорофєєва в купальнику

Instagram @nadyadorofeeva

Цікаво, що через нападки Надя через деякий час закрила можливість коментувати знімок. OBOZREVATEL встиг зафіксувати кілька гнівних коментарів на адресу зірки.

"А де твої груди?" – запитали коментатори.

"Жахливо, якщо чесно", – додали інші.

"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото
"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото
"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото
"Де твої груди?" Дорофєєва здивувала мережу вульгарним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Надія Дорофєєва
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel