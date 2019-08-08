Де поховають Аллу Вербер: всі подробиці про прощальну церемонію

Бізнеследі, легендарного фешн-директора ЦУМу, віцепрезидента ювелірної фірми Mercury Аллу Вербер, яка померла 6 серпня в Італії, поховають у Торонто (Канада).

Так, церемонія поховання Алли відбудеться 12 серпня. Про це написала подруга покійної Ірена Лейбович-Смеловіцька на її сторінці у соціальній мережі Facebook.

Алла Вербер Фото з Instagram

"Серце плаче і обливається слізьми з усіх боків. Похорон у понеділок (12 серпня) в Торонто. Як це пережити?", — написала Ірена.

Скріншот із Facebook

Зазначимо, що для Вербер Канада – другий дім. У Торонто ще в радянські часи емігрували її мама і тато. Крім того, директорку ЦУМу пов'язувало це місце зі ще однією важливою подією в її житті – тут відбулося її весілля з чоловіком, від якого Алла народила свою єдину доньку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Вербер померла 6 серпня в Італії, де її терміново госпіталізували після вечері.

Причини у ЗМІ вказувалися різні: анафілактичний шок, який спровокував відмову органів, обширний інфаркт, тривала хвороба.

Незадовго до смерті вона відвідала ювілей Ігоря Крутого у Туреччині, де виглядала цілком здоровою і щасливою.

Зірки масово оплакали бізнес-леді і повідомили, що індустрія моди носитиме траур.

Пізніше Ксенія Собчак розповіла подробиці про останній рік життя Вербер і смерть.

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