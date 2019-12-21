"Де мізки?!" Познер розніс пропаганду в Росії через Зеленського та Україну

Відомий російський телеведучий Володимир Познер висловився про пропаганду на російському телебаченні. Так, за його словами, до президента України Володимира Зеленського необхідно шукати певний підхід.

Про це телеведучий сказав під час зустрічі в ресторані "Жеральдін", яка відбулася на початку грудня. Відео з заходу було опубліковане на офіційному Youtube-каналі "Познер Online" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не треба лаяти Зеленського. Треба знайти до нього шлях. Це ж явно інша людина. Нічого подібного, як розносили Україну по телебаченню, так і... Я думаю, ну де ж мізки? Хто думає? Позавчора нарешті український філософ, мислитель поставив Путіну запитання "Ну, може не варто так вже лаяти Україну, як Володя Соловйов?". Путін сказав, що так, мабуть не треба, це нікуди не годиться і він розбиратиметься. Але це ж маячня якась", – сказав Познер .

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Дмитро Пєвцов в образі Йосипа Сталіна назвав телеведучого Володимира Познера зрадником Росії і запропонував виїхати з країни.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!