"Де кокос? Парасолю неси!" Сестра Регіни Тодоренко показала себе з "найкращого" боку

Сестра популярної ведучої Регіни Тодоренко Анна Ковляшенко приєдналася до неї на відпочинку і влаштувала там рознос на камеру.

Відео з місця подій вона показала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що Регіна єдина дитина в своїй родині, але у неї є двоюрідні брат Кирило і сестра Аня, - вона дуже любить їх обох, публічно вітала хлопця, в той час як дівчина була її подружкою на весіллі з Владом Топаловим.

Анна Ковляшенко працює моделлю, постійно проживає в Одесі, але тепер приїхала на відпочинок до своєї сестри і її дитини на Мальдіви. Спочатку вони там дружно отруїлися, але вже через день стали відчувати себе краще і вирішили веселитися.

Регіна Тодоренко з сестрою на Мальдівах instagram.com/stories/kovlyasha

Вона зробила там дуже багато фото, які активно показує шанувальникам в соцмережах.

Серед іншого вона показала на відео, як розглядає свої знімки "в стилі b*tch", вимагає у уявного офіціанта кокос і парасольку.

Оскільки відео в сторіз тримаються всього добу, ми опублікували його на YouTube:

Цікаво, що Регіна напередодні теж показувала своє "с*че фото" з кокосом:

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